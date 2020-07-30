Комарницький віддячив Говді за попередження про обшуки, просунувши в перші заступники голови ОГП, - Таран

Роман Говда зміг зайняти пост першого заступника генерального прокурора завдяки попередженню про обшуки "смотрящего" за Києвом Дениса Комарницького. Про це заявив політичний експерт Віктор Таран.

"Роман Говда зайняв пост першого заступника генерального прокурора.

Людина, яка як відомо, не гласно переслідувала Майданівців - знову при владі.

Чесно - не розумію як так сталось. Кажуть, що кадровому стрибку він має завдячувати Комарницькому, якого попередив про обшуки.

Про це повідомляє один з телеграм-каналів, який своїми інсайдами і "сливами" довів, що у нього надійні джерела і їм можна довіряти", - розповів Таран.

Він процитував інформацію з вказаного джерела: "Роман Говда, який став першим заступником генпрокурора - заслужив своє призначення тим, що попередив "смотрящего" за Києвом Дениса Комарницького про підготовлювані департаментом спеціальних розслідувань МВС обшуки у самого "смотрящего", а також на підприємстві "Еко Буд Трейд" сестри нардепа Тищенко".

На думку експерта, така інформація звучить "більш ніж правдоподібно", особливо з огляду на вже відомі нам факти, викладені, зокрема, народним депутатом Гео Леросом.

Сьогодні відбулося більше 50 обшуків у команди Комарницького, яка розпиляла столичний бюджет на 16 млрд грн, вкрала не сотні, а тисячі гектар київської землі і десятки міських будівель. Дуже переживаю за керівника міської партійної організації СН Колю Тищенко, його родича Германа Блінова, який курирує всі великі будівництва Києва, в тому числі Подільсько-Воскресенський міст, Шулявку", - написав Лерос 17 липня.

І буквально незабаром після цього той самий Лерос повідомив: "Прокуратура під керівництвом Венедиктової повністю злила обшуки, Комарницький був попереджений і обшуки зустрічали адвокати".

За словами експерта, викладені Леросом факти цілком збігаються з інформацією щодо призначення Говди за протекцією Комарницького.

"Комарницький, очевидно, просунув Говду в перші заступник голови Офісу генпрокурора в подяку за попередження про обшуки. А в тому, що "смотрящий" дійсно міг це зробити, сумніватися не доводиться. З огляду на його обширні зв'язки в силових структурах. Про які красномовно говорять його зустрічі з в. о. прокурора Києва Стояновським, його поїздки під грифом секретності до СБУ, його зв'язки в ДБР, якими він залякував зама Кличко - Непопа. Тепер же зв'язки Комарницького з правоохоронцями зміцнилися ще сильніше", - резюмував Віктор Таран.