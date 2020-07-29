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  • ЦПК знав про рішення ВАКС у справі Бахматюка ще до рішення суду, - ЗМІ
29 липня 2020, середа, 20:46 469
Політика 2020-07-29T21:15:02+03:00
Українські Новини
ЦПК знав про рішення ВАКС у справі Бахматюка ще до рішення суду, - ЗМІ

ЦПК знав про рішення ВАКС у справі Бахматюка ще до рішення суду, - ЗМІ

Надежда Комендантова
Олег Бахматюк, цпк, Укрлендфармінг, ВАКС
Олег Бахматюк. Фото: прес-служба
Олег Бахматюк. Фото: прес-служба

Сьогодні Апеляційна палата ВАКС за скаргою НАБУ і САП скасувала остаточне рішення Печерського районного суду про закриття справи проти Олександра Писарука та Олега Бахматюка. Центр протидії корупції повідомив про це ще до оголошення ухвали суду. Пише Depo.ua.

Про це повідомляє пресслужба агрохолдингу “Укрлендфармінг” Олега Бахматюка. “Ми дуже здивовані тим ганебним фактом, що телеграм-канал Центру протидії корупції  Zero Corruption написав свій пост щодо рішення Апеляційної палати ВАКС, яка з порушеннями розглянула скаргу на закриття справи проти Олега Бахматюка, в той момент, коли суддя ще оголошував рішення суду. І це при тому, що в залі суду не було нікого, крім сторін розгляду і не велася трансляція засідання!”, - йдеться у повідомлення на Фейсбук-сторінці компанії.

Також пресслужба компанії заявила, що прийнята Апеляційною палатою ВАКС ухвала не зобов'язує Генерального прокурора відновлювати дію скасованої постанови колишнього першого заступника Генерального прокурора Віталія Каська, адже кримінальне провадження закрите, і повідомила, що Апеляційна палата ВАКС відмовила адвокатам Олега Бахматюка в скарзі, яку вони подали до Печерського районного суду м.Києва, і закрила провадження, відкрите Печерським судом: “Наголошуємо, скарга була подана не до Апеляційної палати ВАКС, а до Печерського суду. Таким чином відтепер, по факту, трійка суддів Ситника може скасовувати і приймати будь-які рішення будь-яких судів в нашій державі”. В компанії вважають, що дане порушення має розглянути Вища рада правосуддя, а ДБР відкрити відповідне провадження.

Нагадаємо, що справа проти Писарука і Бахматюка була відкрита через нібито нецільове використання коштів рефінансування, наданих НБУ VAB банку в період банківської кризи 2014 року. Висновки експертиз Фонду гарантування вкладів і заяви НБУ підтверджують, що всі кошти рефінансування були витрачені за прямим призначенням - їх отримали вкладники банку. Окрім того, Олег Бахматюк сам запропонував державі повернути до бюджету 8 млрд боргів, однак відповіді на свою пропозицію від НБУ так і не отримав.

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