Експерти ринку залізничних перевезень: необхідно відмовлятися від імпорту списаних вагонів з РФ

Кілька днів тому – а саме 20 липня – безліч ЗМІ опублікували новину про те, що в Дніпропетровській області з рейок зійшло кілька вантажних вагонів. Причиною аварії став вантажний вагон 1987 років випуску, який в буквальному сенсі розсипався на ходу. В результаті аварії постраждали і сусідні вагони, а також локомотив зустрічного вантажного поїзда. За щасливим збігом обставин назустріч рухався не пасажирський поїзд.

Про це пише в авторській колонці на finance.ua засновниця інвестиційно-промислового холдингу "Аурум Груп" Олена Лебедєва.

"Сьогодні в Україні – критична ступінь зносу вантажних вагонів, що курсують залізничними коліями України: понад 90 ти. вагонів або понад 40% вагонного парку країни вже вичерпали граничні терміни експлуатації та мають статус вагонів з продовженими понад норматив термінами", – уточнює експерт.

Універсальний на піввагон, що зруйнувався в Дніпропетровській області, – тому яскравий приклад. Йому вже 33 роки, це при тому, що нормативний термін експлуатації становить 22 роки.

"За даними ГІОЦ АТ "Укрзалізниця", вагон, що розвалився на ходу 23 січня 2020 року, відбув регламентний ремонт і лише за період з 13 червня по 9 липня, тобто протягом місяця, цей вагон тричі прямував в депо, де проходив поточний ремонт, – пише Олена Лебедєва. – Причому вагон надходив саме через порушення цілісності стінок вагона, і, судячи з фото з місця аварії, де чітко видно наскрізь проржавілі бічні стінки, а місцями навіть із зяючими дірами, ремонтні роботи були досить умовні".

Експерт уточнює, що цей вагон – з числа тих 18 тис. одиниць, списаних в Російській Федерації та завезених в Україну в останні роки. Такий вагон не має права курсувати по залізниці РФ, але в Україні – може.

За даними delo.ua , в Україні зараз працюють до 40 тис. вагонів з інших країн (імпорт, тимчасове ввезення тощо), імпорт з 2015 року по цей момент склав близько 19700 одиниць; частка РФ перевищила 90% цієї кількості.

На думку Олени Лебедєвої, застарілий вагонний парк в Україні сформовано не стільки через його слабке поновлення, скільки через неконтрольоване нарощування за рахунок ввезення в країну списаних у РФ вагонів.

Зокрема, в ці дні відбувається відвантаження в Україні 539 списаних вагонів з Росії. При цьому на сьогодні в простої зн аходят ь ся як мінімум 20 тис. українських вантажних вагонів.

Нагадаємо, що КМУ заборонив з 1 березня 2020 року ввезення на митну територію України б/у вантажних вагонів походженням з РФ, також є законодавчі обмеження їх роботи в режимі "оренда".

Незважаючи на це, деякі великі учасники ринку вантажних перевезень з метою отримання надприбутків відкрито ведуть боротьбу з цими абсолютно правильними для галузі і економіки країни захисними ініціативами.

Так, якщо початкова вартість старого вагона становить $10 тис. (проти понад $60 тис. для нового), то його власник при низьких початкових витратах може дозволити собі встановлювати занижену ставку.

"Використовуючи схеми і недосконалість законодавчої бази, низка компаній замість експлуатації цих вагонів при перевезенні вантажів продовжують лобіювати імпорт списаних у РФ вагонів і захищають можливість безконтрольної оренди вагонів у російських компаній, щоб експлуатувати їх замість українських", – парирує експерт.

Юридичні тонкощі цієї проблеми такі, що компанії, які захочуть ввезти б/у вагони в Україну, зможуть це зробити, якщо вагон був виготовлений у будь-якій країні, крім Росії (для цього достатньо дуже формальної довідки), якщо мова йде про тимчасове ввезення, або якщо "Укрзалізниця" випустила відповідну телеграму, що дозволяє перевезення вагонів.

"Приватні компанії імпортують вагони з продовженим терміном служби, експлуатація яких заборонена в РФ, виконують "фіктивні" ремонти (що не відповідають вимогам нормативної документації) та випускають такі вагони на залізничну мережу України. Експерти припускають, що за участі корупційної складової вагони з сумнівним минулим в результаті "легалізуються" і працюють в Україні", – пишу ть "Контракти".

"При цьому відповідальні співробітники "Укрзалізниці" здійснюють приймання вагонів на вагоноремонтних підприємствах після виконання робіт в мінімальних обсягах, які не відповідають нормативній документації, тим самим ставлячи під загрозу безпеку руху на залізниці України", – повідомляє джерело , близьке до керівництва УЗ.

Глава комітету з інфраструктури Федерації роботодавців України і засновник "Першої логістичної компанії" Максим Шкіль у певнений , що всі описані події відбуваються з відома "Укрзалізниці" – мовляв, пов'язані з УЗ особи за посередництва компаній-прокладок закуповують старі вагони в Росії, з тим щоб отримувати надприбутки на їх експлуатації на шкоду безпеці.

"На практиці 35-45-річні купи металобрухту зношують шляхи, несуть ризики катастроф і небезпеки для життя і здоров'я людей", – вважає Максим Шкіль.

"Як результат – вимивається валюта з країни, бенефіціарами цих операцій стають громадяни Росії, а податкова база в Україні при цьому скорочується", – стверджує Олена Лебедєва.

Аналітики впевнені: наша залізнична галузь ("Укрзалізниця" та приватні власники парків) не потребує імпорту вантажних вагонів, тому що власні виробничі потужності країни з їх випуску не тільки повністю покривають потреби українських споживачів, але і дозволяють експортувати продукцію за кордон.

У той же час очевидним є такий факт: проблема застарілого вагонного парку України вже перестала бути виключно галузевою. Необхідно негайно приймати рішення про поетапне списання вагонів з вичерпаним терміном експлуатації, поки проблема не набула ще більш серйозних масштабів.