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  • У КВУ очікують хвилю фейкових праймеріз на місцях під виглядом демократичної процедури
29 липня 2020, середа, 15:00 411
ЗМІ 2020-07-29T16:45:02+03:00
Українські Новини
У КВУ очікують хвилю фейкових праймеріз на місцях під виглядом демократичної процедури

У КВУ очікують хвилю фейкових праймеріз на місцях під виглядом демократичної процедури

Кира Молчанова
СМИ, Праймериз, Слуга народа

Рішення парламентської фракції "Слуги народу" з висування кандидата у мери у Києві не має нічого спільного з демократичною процедурою праймеріз. Про це сьогодні під час брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі заявив генеральний директор Комітету виборців України.

У КВУ наголошують, що вони розглядають "праймеріз" "Слуги народу" у м. Києв виключно як політтехнологію.

"Що ми отримали в Києві? Ми отримали засідання фракції політичної партії, яка опираючись на результати соціології і на думку Президента України приймає рішення про те, хто буде висунутий від партії… Це не внутрішньопартійна демократія, це не демократія взагалі, це швидше нагадує ЦК КПРС", – зазначив Олексій Кошель.

Комітет Виборців України звертає увагу, що існує достатньо серйозна проблема, що зараз під видом демократичної процедури буде проведена хвиля фейкових праймеріз на місцях.

"Ми фактично спекулюємо на темі демократичної процедури, яка є ефективною в усьому світі, яку варто запровадити в Україні, базуючись на законодавстві, на традиціях, а ми зараз її заміняємо фактично обманом українських виборців", – вважають у КВУ.

Гендиректор КВУ закликав ЗМІ не використовувати словосполучення "переможець" праймеріз "Слуги народу" у Києві.

"Як відбуваються "праймеріз" в усьому демократичному світі: голосують або виборці, або голосують члени політичної партії. Наприклад, соціалісти у Франції організовують праймеріз, працює близько 7-8 тисяч виборчих дільниць, куди приходять громадяни, голосують, прймеріз відбуваються у 2 тури", – зазначив Кошель.

Як повідомлялось раніше, партія "Слуга народу" визначилась з кандидатом на посаду очільника столиці — ним стала нардеп, колишній мер Рава-Руської Ірина Верещук. Її обрали серед 5 претендентів на партійних "праймеріз".

 

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