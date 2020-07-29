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  • Застаріла електрична мережа радянських часів загрожує енергетичній безпеці України, - Аріель Коен
29 липня 2020, середа, 15:15 370
Економіка 2020-07-29T16:45:02+03:00
Українські Новини
Застаріла електрична мережа радянських часів загрожує енергетичній безпеці України, - Аріель Коен

Застаріла електрична мережа радянських часів загрожує енергетичній безпеці України, - Аріель Коен

Ірина Дорофейчук
Енергетика, Економіка, Ольга Буславець, Аріель Коен, Мережі
Енергетика Фото: News Front
Енергетика Фото: News Front

Для модернізації інфраструктури електромереж в Україні необхідно впровадити стимулююче регулювання для операторів системи розподілу за європейським зразком - ставка повернення інвестицій не менше WACC (середньозваженої вартості капіталу) нарахуванням на всі активи компаній. Конкурентоспроможна, сучасна та надійна система електромереж України дозволить уникнути енергетичного примусу Кремля. Таку думку висловив Аріель Коен,  директор програми енергетичного зростання та безпеки Міжнародного центру оподаткування та інвестицій, в статті для міжнародного енергетичного видання.

Експерт зазначає, що електромережі, що були успадковані від Радянського Союзу, гостро потребують модернізації. Необхідні інвестиції оцінюються до 12,5 мільярдів доларів до 2030 року. Кожен кілометр електромережі потребує 1500 доларів США на рік, а зараз витрачається 200 доларів. На думку Аріеля Коена, нинішня застаріла тарифна методологія залишає сектор непривабливим для приватних інвестицій, а отже знижує інвестиційну привабливість країни та гальмує економічний розвиток.

"Модернізація енергосистеми в Україні є життєво важливою для залучення іноземних інвестицій, підтримки відновлюваних джерел енергії та забезпечення надійного енергозабезпечення в галузі високих технологій", - підкреслює Аріель Коен.

Вирішення проблеми модернізації електромереж Коен бачить у впровадженні стимулюючого регулювання європейського зразка, а саме - норма прибутку не може бути нижчою середньозваженої вартості капіталу (WACC) в країні. Ця ставка повинна бути однаковою для всіх активів. Такий підхід показав ефективність в Чехії, Угорщині, Польщі та Румунії.

"Ми вважаємо, що такий підхід дозволить не лише підтримувати та ремонтувати застарілу мережу, а й реалізувати давно прострочену приватизацію декількох операторів системи розподілу, які досі перебувають у державній власності".

Експерт переконаний, що якщо реформи не відбудуться, західні інвестори можуть покинути Україну, як це було раніше в 2013 році. До березня 2013 року американській компанії "AES Corporation" належали дві регіональні дистрибуторські компанії (Київобленерго та Рівнеобленерго), але через несприятле бізнес-середовище "AES Corporation" продала ці активи і покинула український ринок.

Нагадаємо, раніше т.в.о. Міністра енергетики Ольга Буславець наголосила, що стимулююче тарифоутворення дійсно є механізмом який працює в інших країнах і зарекомендував себе як єдино можливий, який підтверджує і надає можливість інвестувати в мережу.

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