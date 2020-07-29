Американська торговельна палата обурена порушенням прав іноземних інвесторів в Україні

Американська торговельна палата (ACC) занепокоєна нехтуванням законними правами компаній під час судового оскарження рішення Антимонопольного комітету України №697-р від 10 жовтня 2019 р.

Про це йдеться в офіційному листі Американської торгової палати.

На думку ACC, в цій ситуації може мати місце порушення прав та законних інтересів міжнародних інвесторів в Україні.

"Палата стурбована спробою покласти відповідальність за структурні зміни ринку дистрибуції тютюнової продукції у 2011-2012 рр., які відбулися за безпосередньої згоди Антимонопольного комітету України, на міжнародні компанії "В.А.Т. – Прилуки", "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна", "Імперіал Тобако Юкрейн" та "Філіп Морріс Україна", - заявили в Американській торговельній палаті.

В АСС нагадали: ще в листопаді 2011 р. Антимонопольний комітет видав низку дозволів (рішення №№701-р, 702-р, 703-р, 704-р від 23 листопада 2011 року) на консолідацію ринку без проведення консультацій із виробниками та іншими зацікавленими сторонами.

"Передчасне стягнення штрафу та забезпечення позову у вигляді накладення арешту на майно компаній є прямим порушенням Закону України "Про захист економічної конкуренції", що може призвести до падіння надходжень до Державного бюджету і створення передумов для безпрецедентного зростання нелегального імпорту тютюнових виробів", - заявили в Американській торговельній палаті.

В АСС закликали органи державної влади до справедливого та неупередженого ставлення до міжнародних інвесторів в Україні й забезпечення належного правового процесу.

Нагадаємо, що раніше непослідовні дії Антимонопольного комітету, який спочатку надав дозволи на монополізацію ринку дистрибуції тютюнових виробів, а потім почав штрафувати за це виробників тютюнових виробів – розкритикували в Європейській Бізнес Асоціації.

Серед іншого в ЕВА заявили, що дії Антимонопольного комітету суперечать ст. 255 Угоди про Асоціацію України з Європейським Союзом.

"За час роботи в Україні представники тютюнової індустрії інвестували понад 2 млрд доларів США у економіку держави, а, за результатами 2019 року, сплатили 55 млрд грн податків до державного бюджету. Відповідно, накладання арештів може практично поставити на паузу роботу 4 міжнародних компаній, які входять в десятку найбільших платників податків України", – застерегли в Європейській Бізнес Асоціації.

У свою чергу, юрист у сфері права міжнародної торгівлі та викладачка Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка Ганна Гладштейн нагадує про постанову Верховного суду України від 2 грудня 2019 року у справі № 910/1646/19, якою ВСУ по суті визнав помилки в роботі Антимонопольного комітету в регулюванні тютюнового ринку в попередні роки.

Таким чином, робить висновок Анна Гладштейн, своїм рішення щодо штрафу Антимонопольний комітет по суті намагається перекласти з себе відповідальність за помилкові рішення.

У свою чергу, одна із міжнародних тютюнових компаній – "Імперіал Тобакко Юкрейн" - була змушена сплатити штраф, але не визнала свою вину і повідомила АМКУ про подання апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції і свій намір продовжувати захищати свої права у судах вищої інстанції та міжнародному інвестиційному арбітражі.