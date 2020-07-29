ГО "Захистимо Протасів Яр" заявило про зупинку незаконної забудови Протасового Яру

Київська міська рада за клопотанням ГО "Захистимо Протасів Яр" прийняла рішення про про повернення статусу зеленої зони земельним ділянкам Протасового Яру, повідомили представники ГО на сторінці у Facebook. Також, Київрада доручила КМДА погодити ще одне клопотання ГО про створення ландшафтного парку на цій території. Таким чином, забудову частки паркової зони має бути скасовано.

"Саме громада Протасового, а не міська влада, боролась з дніпровським криміналітетом, якому відкрив ворота в Київ криміналітет місцевий. Саме громада за минулий рік виграла чотири суди у компанії Корбана, попри його високих покровителів. В результаті незаконне будівництво в Протасовому яру було зупинено, але не заборонено. Саме громада веде перемовини з інвесторами, серед яких і міжнародні компанії, розуміючи що після наведення правового ладу, ніхто за наші податки нам парк не зробить. Але дещо Київська міська рада зробити може. Фактично останнє, що Рада цього скликання може зробити для громади Протасового яру", - зазначив представник ГО "Захистимо Протасів Яр" Роман Ратушний.

Нагадаємо, з 2007 по 2012 рік Київрада ухвалила низку рішень про переведення ділянок у Протасовому Яру під житлову забудову. Зокрема, 27 грудня 2007 року земельну ділянку між вул. Протасів Яр та вул. Миколи Амосова у Солом'янському районі м. Києва було передано будівельній компанії "Інтербуд Компані". Проти забудови на території парку неодноразово виступали активісти та представники громад.

ГО "Захистимо Протасів Яр" оскаржувало забудову в суді. Протягом 2019 року суди різних інстанцій неодноразово змінювали рішення. Лише 17 червня 2020 року колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду Києва винесла рішення про заборону незаконного будівництва на території Протасового Ярку.

Міська влада також була змушена переглянути власні рішення. На засіданні 28 липня 2020 року Київрада визнала такими, що не відповідають інтересам територіальної громади земельні відводи з 2007 до 2012 року на території Протасового Яру. Протягом найближчих сесій Київради планується розглянути проект рішення про відмову у поновленні договору оренди з "Інтербуд Компані".