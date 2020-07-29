підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
29 липня 2020, середа, 14:19 413
Суспільство 2020-07-29T14:45:01+03:00
Українські Новини
ГО "Захистимо Протасів Яр" заявило про зупинку незаконної забудови Протасового Яру

ГО "Захистимо Протасів Яр" заявило про зупинку незаконної забудови Протасового Яру

Тетяна Зотова
Корбан, Будівництво, КМДА, Незаконна забудова, Протасів Яр
Протасів яр у Києві. Фото: Гугл карти
Протасів яр у Києві. Фото: Гугл карти

Київська міська рада за клопотанням ГО "Захистимо Протасів Яр" прийняла рішення про про повернення статусу зеленої зони земельним ділянкам Протасового Яру, повідомили представники ГО на сторінці у Facebook. Також, Київрада доручила КМДА погодити ще одне клопотання ГО про створення ландшафтного парку на цій території. Таким чином, забудову частки паркової зони має бути скасовано.

"Саме громада Протасового, а не міська влада, боролась з дніпровським криміналітетом, якому відкрив ворота в Київ криміналітет місцевий. Саме громада за минулий рік виграла чотири суди у компанії Корбана, попри його високих покровителів. В результаті незаконне будівництво в Протасовому яру було зупинено, але не заборонено. Саме громада веде перемовини з інвесторами, серед яких і міжнародні компанії, розуміючи що після наведення правового ладу, ніхто за наші податки нам парк не зробить. Але дещо Київська міська рада зробити може. Фактично останнє, що Рада цього скликання може зробити для громади Протасового яру", - зазначив представник ГО "Захистимо Протасів Яр" Роман Ратушний.

Нагадаємо, з 2007 по 2012 рік Київрада ухвалила низку рішень про переведення ділянок у Протасовому Яру під житлову забудову. Зокрема, 27 грудня 2007 року земельну ділянку між вул. Протасів Яр та вул. Миколи Амосова у Солом'янському районі м. Києва було передано будівельній компанії "Інтербуд Компані". Проти забудови на території парку неодноразово виступали активісти та представники громад.

ГО "Захистимо Протасів Яр" оскаржувало забудову в суді. Протягом 2019 року суди різних інстанцій неодноразово змінювали рішення. Лише 17 червня 2020 року колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду Києва винесла рішення про заборону незаконного будівництва на території Протасового Ярку.

Міська влада також була змушена переглянути власні рішення. На засіданні 28 липня 2020 року Київрада визнала такими, що не відповідають інтересам територіальної громади земельні відводи з 2007 до 2012 року на території Протасового Яру. Протягом найближчих сесій Київради планується розглянути проект рішення про відмову у поновленні договору оренди з "Інтербуд Компані".

Більше новин про: Корбан Будівництво КМДА Незаконна забудова Протасів Яр

Президент підтримав будівництво Меморіалу Голокост...
У Львові повністю знесли незаконно побудовану бага...
У мерії Києва розповіли, як школярі підуть на навч...
Коломойський звільняв журналістів Міноборони Росії...
Держборг в червні збільшився на 3,5% до $85 млрд
Захворюваність на коронавірус знову перевалила за тисячу нових випадків на добу
Новини
Заступниця міністра освіти Мандзій потрапила в лікарню 14:29
ГО "Захистимо Протасів Яр" заявило про зупинку незаконної забудови Протасового Яру 14:19
Зеленський узурпував право жителів Сєвєродонецька та Лисичанська вибирати собі владу, - ОПЗЖ 14:19
Зеленський пообіцяв відповідати, якщо на Донбасі будуть серйозні обстріли 14:15
Американська торговельна палата обурена порушенням прав іноземних інвесторів в Україні 14:14
більше новин
Продовженням мораторію на стягнення житла влада сприяє неповерненню кредитів, — ЗМІ 16:23
Кличко заявив про намір зберегти Протасів Яр 18:09
Легальним сільгоспвиробникам не варто боятися закону про мінімальний податок на гектар, – ЗМІ 13:10
У Кличка зменшили фінансове навантаження на власників тимчасових споруд 17:38
Покрити "зелені" тарифи за рахунок споживачів нереально, – Герус 18:45
більше новин
СБУ затримала 2 організаторів серії вибухів у Києві 11:00
Після дводенного падіння захворюваність і смертність від коронавірусу почали зростати 09:31 Інфографіка
У перший день припинення вогню на Донбасі бойовики тричі влаштовували обстріли 08:30
Ціни на бензин і дизпаливо стрімко підскочили вгору. Експерти дали прогноз на тиждень 09:00
Надзвичайний стан через коронавірус в Італії продовжили до 15 жовтня 08:42
більше новин
Рятувальники попередили про град і шквали. Де зіпсується погода
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok