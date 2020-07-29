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29 липня 2020, середа, 13:17 8
Економіка 2020-07-29T14:15:02+03:00
Українські Новини
Обсяг споживання газу на Волині за 5 років зменшився на третину

Обсяг споживання газу на Волині за 5 років зменшився на третину

Кира Молчанова
Волиньгаз Збут
Волиньгаз Збут

Підвищенню енергоефективності волинян сприяла монетизація субсидій

З кожним роком волиняни все більше дбають про раціональне використання енергоресурсів. Люди розуміють: щоб менше сплачувати за блакитне паливо, потрібно економити.

Обсяг реалізованого побутовим споживачам газу у 2019 році зменшився на 32%, у порівняні з 2016 роком, і становив 193 мільйони кубометрів.

У 2020 році падіння споживання природного газу продовжується. За перше півріччя побутові споживачі використали близько 111 мільйонів кубометрів. Це на 3 мільйони кубометрів менше, ніж за аналогічний період 2019 року і на 48 мільйонів кубометрів менше, ніж у  2016 році. Таким чином, споживання газу населенням скоротилося практично на 30% в порівнянні з 2016 роком.

"На зменшення споживання газу, насамперед, вплинула монетизація субсидії. Раніше люди отримували додаткові кубометри газу і були змушені їх використовувати. Після монетизації пільг громадяни отримують з державного бюджету реальні кошти. Це стимулює людей до економії та дає можливість контролювати справжній обсяг спожитого газу", – зауважує директор ТОВ "Волиньгаз збут" Микола Тищук.

Нагадаємо, норми споживання природного газу встановлює Кабінет Міністрів України. Згідно з Постановою КМУ від 27 лютого 2019 р. № 143, норми споживання природного газу побутовими споживачами в разі відсутності лічильників газу становлять:

  • плита газова за наявності централізованого гарячого водопостачання: 3,28 кубометра на людину в місяць;
  • плита газова при відсутності централізованого гарячого водопостачання: 5,39 кубометра на людину в місяць;
  • плита газова і проточний газовий водонагрівач: 10,49 кубометра на людину в місяць.

Довідка: ТОВ "Волиньгаз збут" з 1 липня 2015 року виступає гарантованим постачальником природного газу для 250 тисяч побутових споживачів, понад 1 200 промислових підприємств та 250 бюджетних установ. Компанія має безстрокову ліцензію на постачання природного газу.

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