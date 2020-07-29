Президент підтримав будівництво Меморіалу Голокосту "Бабин Яр" у Києві

Президент України Володимир Зеленський провів відеоконференцію з членами Наглядової ради Фонду "Меморіал Голокосту "Бабин Яр", інфомує Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр".

. Учасники онлайн-зустрічі провели обговорення будівництва майбутнього Меморіального Центру Голокосту "Бабин Яр" у Києві. Володимир Зеленський акцентував увагу на тому, як важливо вшановувати пам'ять жертв Голокосту в Україні і підтримав створення такого Меморіалу.

"Багато українців носять високе звання "Праведник народів світу". Це ті українці, які рятували євреїв під час Голокосту, часто ціною власного життя. Створення меморіалу - це дуже важливо для нашої країни. В її історії було багато трагічних подій. Але ми повинні пам'ятати про них, розповідати майбутнім поколінням. Такі моменти повинні бути в історії України. Вони є в наших оповіданнях, в пам'яті, у книгах. Дуже хочеться, щоб цей проект втілився в життя, і ми разом з вами створили історію", - розповів Володимир Зеленський.

А Голова наглядової ради Фонду "Меморіал Голокосту "Бабин Яр" Натан Щаранський зазначив, що історія Бабиного Яру важлива не тільки для єврейського народу. Оскільки в цьому місці загинули представники й інших національностей, зокрема українці, білоруси та поляки.

"Наші цілі однакові - боротися за свободу і демократію наших народів. Ця ініціатива - не просто пам'ятник, це буде видатний Меморіал з музеєм і дослідним центром, що буде сприяти підвищенню рівня толерантності в суспільстві та матиме глобальне значення для позиціонування України в світі та міжнародного визнання. У всьому світі такі інституції створюються в партнерстві з державою за підтримки перших осіб", - зазначив він.

У той же час Президент Всесвітнього єврейського конгресу Рональд Лаудер підкреслив, що майбутній Меморіал повинен давати відвідувачам чітку відповідь на питання, що таке антисемітизм. Цей проект повинен бути міжнародним і привернути увагу всього світу до історії України.

"Це третє покоління, яке знає про Голокост. Але якщо про Аушвіц знають практично всі, то історія Бабиного Яру майже невідома для молоді. Я хочу, щоб у Київ приїжджали побачити меморіал Бабин Яр, щоб зрозуміти, що тут сталося", - зазначив Рональд Лаудер.

Президент Польщі 1995-2005 роках Олександр Кваснєвський додав, що проект суттєво вплине на імідж України.

"Ми хочемо серйозно і чуттєво поговорити про те, що сталася 80 років тому. І з цією історією дивитися і розуміти, як нам жити в майбутньому. Цей проект має величезний вплив на імідж України та на те, як люди будуть розуміти сучасну Україну".

До складу ради запрошений перший Президент України (1991 - 1994 рр.) Леонід Кравчук. Він сказав, що майбутній Меморіал повинен бути об'єктивно правдивим, чесним і гуманним.

"Проект цікавий, важливий і всеосяжний. Але ми повинні спроектувати його так, щоб не було різночитань. Нам треба все зробити так, щоб він відповідав самим високим гуманітарним цілям", - заявив він.

За словами Міністра закордонних справ і віце-канцлера Німеччини 1998-2005 рр. Йошки Фішера, основною метою цього проекту має стати просвітництво і звернення до молодого покоління.

"У цьому проекті ми будемо використовувати інноваційні технології для того, щоб зберегти історію", - розповів він.

А член Наглядової ради Фонду "Меморіал Голокосту "Бабин Яр" В'ячеслав Вакарчук підкреслив, що будівництво комплексу - це питання збереження справедливої історії України.

"Дуже важливо показати, що Україна - це частина цивілізованого світу, шанує свою пам'ять, знає свою історію", - розповів Вакарчук.

Учасники зустрічі обговорили подальшу взаємодію в рамках проекту, а також координацію сторін під час підготовки до 80-ї річниці трагедії Бабиного Яру.