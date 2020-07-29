Суд стягує 5,5 мільйонів гривень з художника Марчука за оренду землі під музей на Андріївському узвозі

Господарський суд Києва ухвалив рішення про стягнення за несплату оренди земельної ділянки 5,5 млн гривень з ТОВ "Виставковий центр-музей художника Івана Марчука". Про це пише "Судовий репортер" з посиланням на рішення суду від 17 червня 2020 року.

Позов подав Київська міська рада, вказуючи, що підприємство не виконує умови договору оренди земельної ділянки від 08.02.2010 в частині орендної плати.

Мова йде про 0,65 га землі за адресою Михайлівська площа, 1 з цільовим призначенням для будівництва, експлуатації та обслуговування багатофункціонального культурного центру "Музей художника Івана Марчука" на Андріївському узвозі.

З 2016 по 2019 рік орендар сплатив за ділянку лише 35 тисяч гривень. Тому Київська міська рада нарахувала 4,8 млн гривень боргу за оренду, а також 3% річних та інфляційні втрати.

Суд звернув увагу на наявність неодноразових звернень відповідача про зменшення розміру орендної плати, зокрема, у зв'язку з неможливістю почати будівництво музейного комплексу, тривалим погодженням дозвільної документації, зростанням вартості робіт і т. д. Суд встановив, що відповідач здійснював необхідні дії, спрямовані на будівництво багатофункціонального культурного центру "Музей художника Івана Марчука". Однак з незалежних від нього причин, пов'язаних, зокрема, з тривалим погодженням дозвільної документації, зростанням цін на роботи та матеріали, складним фінансовим станом і несприятливою економічною ситуацією, відсутністю підтримки з боку органів державної влади та місцевого самоврядування, відповідач не зміг виконати свої зобов'язання за договором.

Водночас, зазначають у суді, надані відповідачем докази тривалого неузгодження проектної документації, невиконання позивачем та Міністерством культури України задекларованих намірів щодо прийняття участі у створенні музею, не можуть бути підставою для невиконання умов договору оренди земельної ділянки або підставами для звільнення відповідача від відповідальності за таке невиконання.

Нагадаємо, раніше у художника Марчука зникло понад 100 картин.