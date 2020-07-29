Від журналістів на "Суспільному" вимагають пояснень, чому вони протестують проти скорочень

Від журналістів Тернопільської філії Суспільного мовлення, які брали участь в акції протесту проти скорочення регіонального мовлення, вимагають надати письмові пояснення "причин відсутності на своєму робочому місці". Через місяць після оприлюднення у соцмережах фотографій, на яких співробітники ЗМІ позують на вулицях Тернополя із плакатами проти скорочення обсягів регіонального мовлення та звільнення персоналу, керівництво філії Суспільного мовлення почало пред’являти претензії учасникам акції. Зі зверненням про захист колеги звернулися до керівництва Національної спілки журналістів України, інформує керівник організації Сергій Томіленко.

"24 червня 2020 року в робочий час Ви перебували на вулицях міста, що підтверджено фотографіями", - йдеться у письмовій претензії керівництва філії до кореспондентки теленовин Світлани Лазорик з вимогою надати пояснення причин відсутності на роботі.

У зверненні до НСЖУ Світлана Лазорик визнає, що разом із іншими журналістами філії UA:Тернопіль взяла участь у мирній акції на підтримку розвитку регіонального суспільного мовлення. Але акція відбувалася 23 червня і "під час обідньої перерви з 13:15 до 13:25 згідно зі статтею 66 Кодексу Законів про працю".

Журналістка розцінює такі дії адміністрації як моральний тиск та замах на свободу слова.

У Національній спілці журналістів України засуджують тиск на колег, які виступають з критикою реформ, які впроваджує керівництво Суспільного мовлення.

- Журналісти мають право на протест і на захист своїх трудових прав, а такі вимоги давати письмові пояснення про "підтверджене фотографіями" перебування на вулицях міста є обурливими, - наголошує голова НСЖУ Сергій Томіленко.