Аграрна партія оголосила про участь у місцевих виборах

Аграрна партія України, буде брати участь у місцевих виборах 2020 року. Таке рішення було прийнято на (позачерговому XXVII) з’їзді партії, що відбувся 28 липня у місті Києві.

Голова Аграрної партії Михайло Поплавський під час з’їзду поставив однопартійцям завдання отримати максимальну кількість голосів на місцевих виборах і привести до місцевої влади справжніх професіоналів, фахових аграріїв та лідерів громадської думки, що забезпечить організації чітке місце на політичному полі.

Участники з'їзду Аграрної партії

"Зважаючи на суттєве збільшення важливості розвитку аграрного сектору в економіці України, очевидним є потужний суспільний запит на політичну силу, яка б системно та професійно захищала інтереси людей, пов’язаних з аграрним виробництвом. Саме такою політичною силою була і є Аграрна партія України !

Кандидати від Аграрної партії візьмуть участь у жовтневих виборах, щоб громадяни обрали місцеву владу з тих, кого вони особисто знають і кому довіряють.

Фаховість, знання проблем, що потребують вирішення - головні критерії висування, тому що ми прагнемо реальних змін! На зміну популістам мають прийти справжні господарі і професіонали, а це і є Аграрна партія України!" — зазначив Михайло Поплавський.

Виступ на з'їзді Аграрної партії

Відомий політичний експерт Вадим Карасьов, зауважив: "Прийшов час Аграрній партії грати вже в вищій або прем’єр лізі української політики. Претендувати на парламентське і урядове представництво . Для цього відкриваються сьогодні всі можливості. Адже значний відсоток населення працює в аграрному секторі України, це достатньо велика кількість людей . Головне завдання їх мобілізувати, надати нове дихання, надихнути, розробити і втілити серйозну програму по захисту українського села і селянства".

Зазначимо, що Аграрна партія стала першою і єдиною позапарламентською політичною партією, яка одержала перемогу у виборах в об’єднаних територіальних громадах (2018 р), має потужне представництво у всіх регіонах України і налічує близько 70 000 партійців.