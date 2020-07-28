Покрити "зелені" тарифи за рахунок споживачів нереально, – Герус

Щоб повністю покрити "зелений тариф" необхідно підвищити тарифи на електроенергію для населення на 100% чи на 50% – для промислових споживачів, а це нереально.

Про це на пресконференції заявив голова парламентського Комітету з питань енергетики і ЖКГ Андрій Герус, передає БізнесЦензор.

"В Україні різко зросла частка вітрової та сонячної генерації, яка оплачується за "зеленим" тарифом. Це некероване виробництво. Воно практично повністю залежить від погодних умов. Але ми змушені балансувати ці витрати за рахунок інших видів генерації, і, в кінцевому рахунку, з кишені споживачів", – зазначив депутат.

Герус повідомив, що в порівнянні з кінцем 2018 року енергетичні потужності з відновлюваних джерел (сонце, вітер, біомаса) зросли в 3,4 рази – до 7,2 ГВт.

"Ціна сонячних панелей в розрахунку на 1 Вт з 2009 року знизилася на 91%. Йде здешевлення технологій, та покращення їх продуктивності. У більшості країн Європи сонячна електроенергія дешевшає. Щоб в Україні споживачі не платили за "зеленим" тарифом більше, ніж у країнах Євросоюзу, потрібно запровадити європейський досвід аукціонів для електроенергії з поновлюваних джерел", – вважає Андрій Герус.

Згідно з прогнозом Міненерго, у 2020 році "зеленої" генерації споживачі заплатять 52 млрд грн, що в 2 рази більше, ніж у 2019 році.