підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
28 липня 2020, вівторок, 18:45 424
Економіка 2020-07-28T19:15:01+03:00
Українські Новини
Покрити "зелені" тарифи за рахунок споживачів нереально, – Герус

Покрити "зелені" тарифи за рахунок споживачів нереально, – Герус

Валерия Драгомирова
Андрій Герус. Фото: rbc.ua
Андрій Герус. Фото: rbc.ua

Щоб повністю покрити "зелений тариф" необхідно підвищити тарифи на електроенергію для населення на 100% чи на 50% – для промислових споживачів, а це нереально.

Про це на пресконференції заявив голова парламентського Комітету з питань енергетики і ЖКГ Андрій Герус, передає БізнесЦензор.

"В Україні різко зросла частка вітрової та сонячної генерації, яка оплачується за "зеленим" тарифом. Це некероване виробництво. Воно практично повністю залежить від погодних умов. Але ми змушені балансувати ці витрати за рахунок інших видів генерації, і, в кінцевому рахунку, з кишені споживачів", – зазначив депутат.

Герус повідомив, що в порівнянні з кінцем 2018 року енергетичні потужності з відновлюваних джерел (сонце, вітер, біомаса) зросли в 3,4 рази – до 7,2 ГВт.

"Ціна сонячних панелей в розрахунку на 1 Вт з 2009 року знизилася на 91%. Йде здешевлення технологій, та покращення їх продуктивності. У більшості країн Європи сонячна електроенергія дешевшає. Щоб в Україні споживачі не платили за "зеленим" тарифом більше, ніж у країнах Євросоюзу, потрібно запровадити європейський досвід аукціонів для електроенергії з поновлюваних джерел", – вважає Андрій Герус.

Згідно з прогнозом Міненерго, у 2020 році "зеленої" генерації споживачі заплатять 52 млрд грн, що в 2 рази більше, ніж у 2019 році.

Більше новин про:

Після дводенного падіння захворюваність і смертність від коронавірусу почали зростати
З 1 серпня запрацюють дитячі табори, але не у всіх регіонах
Новини
Інвестиції в електромережі могли б врятувати Київ від масового блекауту, — Візір 18:58
Проти в. о. директора ДБР Соколова відкрили справу про можливу корупцію 18:48 Документ
Покрити "зелені" тарифи за рахунок споживачів нереально, – Герус 18:45
МОЗ оновив список країн "червоної зони" — до нього потрапила Албанія і Болгарія 18:40
Лукашенко зізнався, що хворів на коронавірус 18:17
більше новин
Продовженням мораторію на стягнення житла влада сприяє неповерненню кредитів, — ЗМІ 16:23
Кличко заявив про намір зберегти Протасів Яр 18:09
Легальним сільгоспвиробникам не варто боятися закону про мінімальний податок на гектар, – ЗМІ 13:10
У Кличка зменшили фінансове навантаження на власників тимчасових споруд 17:38
Інвестиції в електромережі могли б врятувати Київ від масового блекауту, — Візір 18:58
більше новин
Бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі у перші ж години після його введення 12:38
Після дводенного падіння захворюваність і смертність від коронавірусу почали зростати 09:31 Інфографіка
У перший день припинення вогню на Донбасі бойовики тричі влаштовували обстріли 08:30
Ціни на бензин і дизпаливо стрімко підскочили вгору. Експерти дали прогноз на тиждень 09:00
Додаткові внески та одноразові виплати накопичень. Як хочуть реформувати пенсійну систему 05:30
більше новин
У глави фінкомітету Ради Гетманцева виявили коронавірус
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok