Продовженням мораторію на стягнення житла влада сприяє неповерненню кредитів, — ЗМІ

Верховна Рада прийняла рішення продовжити мораторій на стягнення житла у позичальників, які брали кредити в іноземній валюті, хоча в Кодексі України за процедурами банкрутства існують механізми реструктуризації, які дозволяють врегулювати такого роду заборгованість на умовах, цілком паритетних і зважених як для банків, так і для позичальників.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Мораторій на стягнення житла за валютними кредитами: захист позичальників або ведмежа послуга".

Як відзначає автор матеріалу з посиланням на думку експертів, рішення про продовження мораторію було прийнято владою, щоб "показати себе у вигідному світлі", оскільки ніякої законодавчої необхідності в ньому не було.

В результаті такого рішення боржники не будуть зацікавлені користуватися механізмом погашення заборгованості, визначеним у Кодексі і повертати борги, що становлять у цілому близько 29 млн грн, хоча ці кошти могли б істотно допомогти бізнесу і банківській системі.

"Зараз у банківській системі величезний відсоток непрацюючих кредитів. У свою чергу, саме гроші з таких активів могли б бути спрямовані на кредитування бізнесу або іпотеку. Нещодавно ж продовжений мораторій лише погіршить ситуацію з непрацюючими кредитами. Виходить, що з одного боку, ми бачимо спроби влади демонструвати "соціально орієнтовану державу", а з іншого - під цим ховається елементарний популізм в поганому розумінні цього слова", - зазначає у статті експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Єгор Киян.