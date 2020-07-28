Юлія Льовочкіна в рамках проекту ПАРЄ закликала боротися з домашнім насильством

За період карантину кількість випадків домашнього насильства в світі збільшилося на третину, а в Україні - в чотири рази. Член моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи, народний депутат від Опозиційної платформи - За життя Юлія Льовочкіна в рамках проекту #PACEVoices опублікувала відеозвернення, в якому закликала боротися з цим явищем, інформує портал zagittya.com.ua.

"Пандемія COVID-19 змінила життя мільйонів людей в усьому світі. За період карантину кількість випадків домашнього насильства в світі збільшилося на третину, а в Україні - в чотири рази. Більшість жертв психологічного, економічного та сексуального насильства - жінки. На жаль, проблема домашнього насильства часто замовчується. Розірвати це замкнуте коло - складний, але необхідний крок для суспільства в цілому і кожної сім'ї окремо", - підкреслила член Моніторингового комітету ПАРЄ.

"Сьогодні я разом з українськими дівчатами виступаю проти насильства. Зупинимо домашнє насильство разом!", - закликала Юлія Льовочкіна разом із учасницями кампанії Girl2Leader Ukraine.

Проект #PACEVoices - ініціатива Президента ПАРЄ Ріка Демса, яка з'явилася у зв'язку із тимчасовим переходом Парламентської асамблеї Ради Європи в дистанційний режим роботи через пандемію COVID-19. В рамках проекту члени ПАРЄ записують короткі ролики, в яких звертають увагу колег та громадськості на гострі питання в сфері забезпечення прав людини, верховенства права і демократії.

Нагадаємо, Girl2Leader Ukraine є частиною всесвітньої кампанії Girl2Leader, що діє під егідою Глобального форуму жінок-політичних лідерів (Women Political Leaders Global Forum). Глобальний форум WPL - це об'єднання жінок з більшості країн світу, котрі обіймають найвищі державні посади. В Україні Girl2Leader Ukraine діє з 2018 року під патронатом Посла кампанії, народного депутата України Юлії Льовочкіної.