підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
28 липня 2020, вівторок, 16:21 4 Відео
Верховна Рада і партії 2020-07-28T16:30:01+03:00
Українські Новини
Юлія Льовочкіна в рамках проекту ПАРЄ закликала боротися з домашнім насильством

Юлія Льовочкіна в рамках проекту ПАРЄ закликала боротися з домашнім насильством

Тетяна Зотова
Родина, Girl2Leader, Юлія Льовочкіна, Насильство, ОПЗЖ, Girl2Leader Ukraine
Юлія Льовочкіна.Фото: zagittya.com.ua
Юлія Льовочкіна.Фото: zagittya.com.ua

За період карантину кількість випадків домашнього насильства в світі збільшилося на третину, а в Україні - в чотири рази. Член моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи, народний депутат від Опозиційної платформи - За життя Юлія Льовочкіна в рамках проекту #PACEVoices опублікувала відеозвернення, в якому закликала боротися з цим явищем, інформує портал zagittya.com.ua.

"Пандемія COVID-19 змінила життя мільйонів людей в усьому світі. За період карантину кількість випадків домашнього насильства в світі збільшилося на третину, а в Україні - в чотири рази. Більшість жертв психологічного, економічного та сексуального насильства - жінки. На жаль, проблема домашнього насильства часто замовчується. Розірвати це замкнуте коло - складний, але необхідний крок для суспільства в цілому і кожної сім'ї окремо", - підкреслила член Моніторингового комітету ПАРЄ.

"Сьогодні я разом з українськими дівчатами виступаю проти насильства. Зупинимо домашнє насильство разом!", - закликала Юлія Льовочкіна разом із учасницями кампанії Girl2Leader Ukraine.

Проект #PACEVoices - ініціатива Президента ПАРЄ Ріка Демса, яка  з'явилася у зв'язку із тимчасовим переходом Парламентської асамблеї Ради Європи в дистанційний режим роботи через пандемію COVID-19. В рамках проекту члени ПАРЄ записують короткі ролики, в яких звертають увагу колег та громадськості на гострі питання в сфері забезпечення прав людини, верховенства права і демократії.

Нагадаємо, Girl2Leader Ukraine є частиною всесвітньої кампанії Girl2Leader, що діє під егідою Глобального форуму жінок-політичних лідерів (Women Political Leaders Global Forum). Глобальний форум WPL - це об'єднання жінок з більшості країн світу, котрі обіймають найвищі державні посади. В Україні Girl2Leader Ukraine діє з 2018 року під патронатом Посла кампанії, народного депутата України Юлії Льовочкіної.

Більше новин про: Родина Girl2Leader Юлія Льовочкіна Насильство ОПЗЖ Girl2Leader Ukraine

Українські дівчата відвідали Раду в рамках Всесвіт...
Зеленський сказав, коли внесе в Раду законопроект ...
Дружина нардепа Рибчинського повідомила про його а...
Влада має зробити все, щоб в Україні настав мир, -...
Після дводенного падіння захворюваність і смертність від коронавірусу почали зростати
З 1 серпня запрацюють дитячі табори, але не у всіх регіонах
Новини
Продовженням мораторію на стягнення житла влада сприяє неповерненню кредитів, — ЗМІ 16:23
Юлія Льовочкіна.Фото: zagittya.com.ua
Юлія Льовочкіна в рамках проекту ПАРЄ закликала боротися з домашнім насильством 16:21 Відео
Витік з Cloudflare не загрожує державним ресурсам, - СБУ 15:57
Бойовики другий день поспіль порушують режим припинення вогню 15:52
Разумков підписав закон про зниження "зелених тарифів" для сонячних і вітряних електростанцій до 15% 15:46
більше новин
В Одесі на водоканалі виявили спалах коронавірусу 15:11
Бойовики другий день поспіль порушують режим припинення вогню 15:52
Легальним сільгоспвиробникам не варто боятися закону про мінімальний податок на гектар, – ЗМІ 13:10
Шабунін позичив півмільйона на будинок у власної тещі-пенсіонерки, - ЗМІ 14:45
ВАКС не має права розглядати апеляцію на закриття справи проти Писарука і Бахматюка, - правозахисники і юристи 08:29
більше новин
Після дводенного падіння захворюваність і смертність від коронавірусу почали зростати 09:31 Інфографіка
У перший день припинення вогню на Донбасі бойовики тричі влаштовували обстріли 08:30
Бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі у перші ж години після його введення 12:38
Ціни на бензин і дизпаливо стрімко підскочили вгору. Експерти дали прогноз на тиждень 09:00
Додаткові внески та одноразові виплати накопичень. Як хочуть реформувати пенсійну систему 05:30
більше новин
У глави фінкомітету Ради Гетманцева виявили коронавірус
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok