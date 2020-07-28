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  • 30.07.2020 12:00 Круглий стіл: "Актуальні питання роботи грального бізнесу в перехідний період"
28 липня 2020, вівторок, 14:36 9
Прес-центр 2020-07-28T16:00:03+03:00
Українські Новини
30.07.2020 12:00 Круглий стіл: "Актуальні питання роботи грального бізнесу в перехідний період"

30.07.2020 12:00 Круглий стіл: "Актуальні питання роботи грального бізнесу в перехідний період"

Алина Заика

30 липня 2020 року, о 12:00 у прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться круглий стіл: "Актуальні питання роботи грального бізнесу в перехідний період".

Під час круглого столу будуть обговорюватись такі теми:

  • Перехідний період для легалізації грального бізнесу: як довго може тривати?
  • Соціальна відповідальність грального бізнесу: міжнародна практика.
  • Демонізація грального бізнесу: коли вона закінчиться?

Спікери:

  • Антон Кучухідзе, політолог-міжнародник;
  • Олена Мочалова, голова громадської організації "Підтримки легалізації грального бізнесу в Україні";
  • Микола Мельник, голова аналітичної групи "Левіафан";
  • Артем Кузьменко, партнер юридичної компанії Eterna Law;
  • Юрій Гаврилечко, економічний експерт;
  • Ігор Романюк, експерт грального ринку;
  • Ігор Петренко, політолог, доктор політичних наук.

Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net

Посилання на перегляд онлайн-трансляції:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх.

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