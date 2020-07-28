30.07.2020 12:00 Круглий стіл: "Актуальні питання роботи грального бізнесу в перехідний період"

30 липня 2020 року, о 12:00 у прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться круглий стіл: "Актуальні питання роботи грального бізнесу в перехідний період". Під час круглого столу будуть обговорюватись такі теми: Перехідний період для легалізації грального бізнесу: як довго може тривати? Соціальна відповідальність грального бізнесу: міжнародна практика. Демонізація грального бізнесу: коли вона закінчиться? Спікери: Антон Кучухідзе, політолог-міжнародник; Олена Мочалова, голова громадської організації "Підтримки легалізації грального бізнесу в Україні"; Микола Мельник, голова аналітичної групи "Левіафан"; Артем Кузьменко, партнер юридичної компанії Eterna Law; Юрій Гаврилечко, економічний експерт; Ігор Романюк, експерт грального ринку; Ігор Петренко, політолог, доктор політичних наук. Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net Посилання на перегляд онлайн-трансляції: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх.