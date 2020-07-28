30.07.2020 12:00 Круглий стіл: "Актуальні питання роботи грального бізнесу в перехідний період"

Після дводенного падіння захворюваність і смертність від коронавірусу почали зростати 09:31 Інфографіка

У перший день припинення вогню на Донбасі бойовики тричі влаштовували обстріли 08:30

Бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі у перші ж години після його введення 12:38

Ціни на бензин і дизпаливо стрімко підскочили вгору. Експерти дали прогноз на тиждень 09:00