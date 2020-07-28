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28 липня 2020, вівторок, 13:05 326
Політика 2020-07-28T13:23:14+03:00
Українські Новини
Центр реабілітації на вул. Генерала Жмаченка, 20 буде розширено, - ЗМІ

Центр реабілітації на вул. Генерала Жмаченка, 20 буде розширено, - ЗМІ

Анна Рудык

На вул. Генерала Жмаченка, 20 буде побудовано масштабний реабілітаційний центр з необхідною інфраструктурою для дітей-аутистів, дітей із синдромом Дауна та з симптомами ДЦП. Про це йдеться у сюжеті ТРК "Київ".  

"Уже майже 20 років у Дніпровському районі Києва, по вулиці Генерала Жмаченка, 20, працює духовно-просвітницький центр ресоціалізації "Варнава", де піклуються про сиріт, проводять соціальну реабілітацію для дітей-аутистів, дітей із синдромом Дауна та із симптомами ДЦП, допомагають людям з вадами зору, слуху, переселенцям з Донбасу та всім іншим, хто потребує допомоги",  - йдеться в сюжеті.  

Журналісти поспілкувались із батьками, які розповіли про значний прогрес у розвитку дітей після відвідування сеансів реабілітації. 

За словами керівника Центру "Варнава" Валерія Решетинського, викладачі проводять різноманітні заняття з дітьми: від малювання до вивчення літер. До кожного малюка - індивідуальний підхід. Заняття проводяться безкоштовно. 

Як сказано в ТВ-сюжеті, Центр реабілітації було побудовано на пустирі, тепер він буде розширюватися через збільшення кількості людей, які потребують допомоги.  

"Отримавши усі дозвільні документи, працівники самостійно наймали техніку, вивезли звідти 200 камазів сміття. Політичні та економічні кризи, що поглибилися через коронавірус, істотно збільшили кількість людей, котрі потребують допомоги. Тому у центрі планують розширювати територію. Тут збудують нову клініку та житло для людей, що проходять реабілітацію. А також сучасну школу і дитячий садок, багатопрофільний центр розвитку дитини, спортивні локації, творчі, художні, комп’ютерні та інші студії для інтелектуального та фізичного розвитку дітей", - зазначив журналіст ТРК "Київ". 

Діяльність Центру не обмежується Україною, його спеціалісти обмінюються ефективними методами роботи з партнерськими благодійними організаціями в США, Європі, Австралії та інших країнах світу.

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