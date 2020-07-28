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28 липня 2020, вівторок, 12:21 15
Верховна Рада і партії 2020-07-28T13:00:02+03:00
Українські Новини
ОПЗЖ вимагає, щоб Зеленський добровільно пішов у відставку через одкровення Жванії і записи Деркача

ОПЗЖ вимагає, щоб Зеленський добровільно пішов у відставку через одкровення Жванії і записи Деркача

Сергій Паламаренко
Деркач, Опозиційна платформа - За життя, Заява, Зеленський, ОПЗЖ, Жванія
Опозиційна платформа - За життя. Фото: ОПЗЖ
Опозиційна платформа - За життя. Фото: ОПЗЖ

"Зеленський і його команда мають піти у відставку." Про таке йдеться в тексті заяви партії "Опозиційна платформа - За життя", розміщеній на офіційному порталі політичної сили.

В документі зазначається, що член організованого злочинного угруповання Давид Жванія оприлюднив низку відеозізнань, які, по суті, можна розцінювати як з'явлення із зізнанням.

"Колишній соратник й однодумець Порошенка розповів, як члени ОЗУ, до якого також входили Петро Порошенко, Арсеній Яценюк, Олександр Турчинов, Андрій Парубій, Павло Клімкін та інші так звані опозиційні політики часів євромайдану, підготували та здійснили державний переворот в Україні. Прикриваючись протестувальниками на Майдані й використовуючи їх, за зізнанням Жванії, "як масовку для захоплення влади", члени ОЗУ взяли курс на повне усунення обраного Президента", - наголошується в документі.

В ньому також зазначається, що державний переворот, масові вбивства, розкрадання, передача хабара європейському чиновнику за лобіювання інтересів Порошенка, збагачення Президента Порошенка та його оточення на мільярди доларів - ось аж ніяк не повний перелік злочинів, скоєних "майданними лідерами".

У будь-якій правовій, демократичній, а головне - незалежній державі зізнання політика, причетного до таких резонансних злочинів, стало би приводом для негайного, неупередженого та всебічного розслідування. Але тільки не в Україні.

Плівки Онищенка, Деркача, а тепер уже й зізнання Давида Жванії представники правоохоронних органів України просто не помічають.

Ні генеральний прокурор Венедіктова, ні голова СБУ Баканов не вважали за потрібне навіть прокоментувати заяви Жванії.

З огляду на той факт, що обидві ці особи належать до так званих "100% людей Президента", можна зробити висновок: таке замовчування є виваженою політикою української влади й особисто Зеленського.

Очевидно, що це відбувається за прямою вказівкою західних "стратегічних партнерів" України, які 2014 року були кревно зацікавлені у зміні влади.

Президент Зеленський, який активно відреагував на звинувачення псевдоактивіста й "антикорупціонера" Шабуніна, цинічні за своєю зухвалістю та нахабством факти нападів на опозиційних політиків просто ігнорує.

Зеленський мовчить, коли офіс партії "Опозиційна платформа - За життя" зазнає нападів, коли радикали закидують його гранатами, вибуховими пакетами та фаєрами, коли на активістів нашої партії й інших неугодних владі політичних сил здійснюють напади, що призводять до важких травм і кваліфікуються як замах на вбивство.

Хвиля насильства, спровокована безкарністю націонал-радикалів і різних маргінальних елементів, які отримали масовий доступ до зброї із зони АТО, сьогодні вже обертається терористичними актами, стрільбою на вулицях і захопленням заручників.

"Президент Зеленський і його оточення повністю усунулися від виконання своїх обов'язків, пов'язаних із захистом українських громадян, розслідуванням злочинів, зокрема спрямованих на повалення конституційного ладу. Так само, як нічого не роблять вони і для реалізації Мінських угод, спрямованих на встановлення миру на Сході України, для розвитку економіки, зниження житлово-комунальних тарифів і забезпечення соціального захисту населення.

"Опозиційна платформа - За життя" вимагає, щоб Президент України В. Зеленський, а також його оточення добровільно пішли у відставку.

Заявляємо, що Україні необхідне повне "перезавантаження" влади на позачергових президентських і парламентських виборах", - підсумовується в тексті заяви партії ОПЗЖ.

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