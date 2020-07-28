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28 липня 2020, вівторок, 09:51 331
Суспільство 2020-07-28T12:00:04+03:00
Українські Новини
3000 працівників "Укрлендфармінг" вимагають під стінами ВАКС зупинити терор проти компанії

3000 працівників "Укрлендфармінг" вимагають під стінами ВАКС зупинити терор проти компанії

Ольга Фандорина
Олег Бахматюк, Акція протесту, Укрлендфармінг, ВАКС

Сьогодні, 28 липня, близько трьох тисяч працівників одного з найбільших українських агрохолдингів "Укрлендфармінг" вийшли на мітинг з вимогою виконати остаточне рішення суду про закриття незаконної справи проти акціонера Олега Бахматюка і припинити терор проти підприємства.

Аграрії вимагають припинити тиск на компанію і захистити їх робочі місця, адже через невиконання САП та НАБУ остаточного рішення Печерського районного суду про закриття незаконно відновленої справи проти власника компанії “Укрлендфармінг” Олега Бахматюка вже найближчим часом можуть закритись 6 птахофабрик, а 2000 людей можуть залишитись без роботи.

Працівники агрохолдингу стверджують, що НАБУ і САП умисно не виконують рішення суду через мотиви особистої помсти власнику компанії, і для цього свідомо з порушеннями подали апеляцію, хоча рішення Печерського суду є остаточним, а Вищий антикорупційний суд не є судовою інстанцією, яка може розглядати апеляцію, що підтверджено висновком Інституту держави і права ім.Корецького НАН України. Мітингувальники закликають суддів Апеляційної палати ВАКС діяти в рамках закону і не підтримувати незаконний терор проти компанії, яка забезпечує роботою 27 000 українців і за останні 3 роки сплатила близько 7,7 млрд грн податків.

Нагадаємо, що ще 5 червня Печерський районний суд м. Києва, ухвалив рішення, яким визнав незаконною постанову Віталія Каська, колишнього заступника генпрокурора Рябошапки, про відновлення справи проти ексзаступника голови НБУ Олександра Писарука та бізнесмена Олега Бахматюка. Справа була відкрита через нібито нецільове використання коштів рефінансування, наданих НБУ VAB банку в період банківської кризи 2014 року. Висновки експертиз Фонду гарантування вкладів і заяви НБУ підтверджують, що всі кошти рефінансування були витрачені за прямим призначенням - їх отримали вкладники банку.

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