У Міненерго вважають RAB-тариф єдино можливим для інвестування в електромережу

Запровадження RAB-тарифів надважливе для подальших інвестицій в мережі операторів систем розподілу. Про це 27 липня заявила т.в.о. Міністра енергетики Ольга Буславець під час прес-конференції.

"Стимулююче тарифоутворення дійсно є механізмом який працює в інших країнах і зарекомендував себе як єдино можливий, який підтверджує і надає можливість інвестувати в мережу", - підкреслює Буславець.

В. о. міністра зауважила, що в Україні дуже великі втрати в електричних мережах, які на сьогодні в середньому по Україні складають 11%. Буславець пояснила, що це відбувається внаслідок застарілості мереж, недовантаження обладнання. На її думку, виправити ситуацію без масштабних інвестицій – неможливо.

Крім того, очільниця профільного міністерства повідомила, що в Міненерго є експертна рада, яка ретельно обговорює дане питання, а також вже має напрацювання і пропозиції експертів та всіх учасників ринку, стосовно стимулювання в електричну інфраструктуру.

"Я думаю, що ми найближчим часом будемо від Міністерства на платформі напрацьованих позицій від експертів, пропонувати національній комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг, вже в більш широкому колі з залученням всіх стейкхолдерів та з позицією міністерства, винести це питання на обговорення, для того, щоб прийняти виважене рішення", - зазначила Ольга Буславець.

Раніше Експертна Рада при Міністерстві енергетики висловилась за впровадження RAB-регулювання за європейським зразком. Його ключові особливості - єдина база активів та ставка доходності на рівні середньозваженої вартості капіталу (WACC).

Нагадаємо, Европейська Бізнес Асоціація наполягає, що при впровадженні нової моделі варто враховувати міжнародний досвід країн, де успішно введено RAB регулювання, а саме - уникнути поділу бази активів на нову і стару і впровадити єдину ставку, рівну середньозваженої вартості капіталу - WACC