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27 липня 2020, понеділок, 18:22 350
Бізнес 2020-07-27T19:00:01+03:00
Українські Новини
"Екополіс ХТЗ" підписав меморандум із глобальним оператором індустріальних і технопарків

"Екополіс ХТЗ" підписав меморандум із глобальним оператором індустріальних і технопарків

Надежда Комендантова
Олександр Ярославський
Фото: Екополіс ХТЗ
Фото: Екополіс ХТЗ

Харківський бізнес-парк нового покоління "Екополіс ХТЗ", який створює група DCH відомого українського бізнесмена Олександра Ярославського, уклав Меморандум про співробітництво з великою китайською інвестиційно-промисловою компанією Tus-Holdings.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Документ від імені DCH підписала керівна компанія бізнес-парку "Екополіс ХТЗ", від імені Tus-Holdings — представник її підрозділу Tus Sunergy Company Limited, що спеціалізується на розвитку індустріальних і технопарків.

"Підписаний сьогодні меморандум — це потенційно величезна синергія взаємодії науки, інновацій і сучасного виробництва. Це співробітництво дозволить бізнес-парку "Екополіс ХТЗ" стати органічною складовою глобального інноваційно-індустріального процесу, а Харків отримає можливість стати одним із помітних на карті світу інтелектуальних, технологічних і наукових хабів. Він має все для цього: традиційно потужну індустріальну базу, наукові й інженерні кадри. Співробітництво в глобальній екосистемі інновацій і високотехнологічних техно- й індустріальних парків стане потужним стимулом для розвитку міста, його талантів і комерціалізації наукових розробок", — розповів про цілі партнерства Віталій Баранников, директор керівної компанії бізнес-парку високих технологій "Екополіс ХТЗ".

Згідно з умовами меморандуму "Екополіс ХТЗ" і Tus Sunergy Company Limited стануть партнерами у сфері розробок і залученні китайських і міжнародних резидентів в "Екополіс ХТЗ". Китайська компанія стане партнером харківського бізнес-парку Олександра Ярославського в галузі інжинірингу, постачання та будівництва.

"Харків багато десятиліть славиться своїми науковими розробками. У нас з "Екополісом ХТЗ" спільні цілі та цінності — розвиток індустрій та інновацій, що випереджають свій час, у підсумку — спільне формування майбутнього та технологій завтрашнього дня. Tus Sunergy Company Limited — це глобальна екосистема для взаємодії науково-технічної індустрії, фінансування науки та розвитку технологій, взаємодія у сфері освіти. Харків і "Екополіс ХТЗ" мають усе необхідне, щоб стати невід'ємною складовою глобальної екосистеми інновацій, розробок та індустріальних рішень майбутнього", – підкреслили представники китайської компанії.

Університет Цинхуа створить офіційне представництво на території харківського бізнес-парку "Екополіс ХТЗ".

Дочірнє підприємство Tus-Holdings — це вже другий бізнес-резидент парку "Екополіс ХТЗ", що представляє сферу високотехнологічних розробок, інновацій та інвестицій. Раніше повідомлялося, що підписано меморандум із китайською корпорацією ZTE, глобальним інноваційним лідером у сфері виробництва обладнання та розробки рішень для телеком-галузі.

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