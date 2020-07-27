Справа Новака: слідство перевіряє підрядників "Укравтодору"

У справі Славоміра Новака, взятого минулого тижня під варту за рішенням польського суду строком на три місяці, з’являються нові деталі, повідомляє інформагентство "Гал-Інфо".

Нагадаємо, затримання відбувалося в рамках міжнародної операції Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України (САП) і Центрального антикорупційного бюро Польщі. Екс-главу "Укравтодору" Славоміра Новака підозрюють у вимаганні та отриманні майнових і особистих вигод за надання приватним компаніям контрактів на будівництво і ремонт доріг в Україні, а також у відмиванні грошей. Органи прокуратури Польщі в становили факт отримання ним 1,3 млн злотих (майже 300 тис. євро) в результаті реалізації корупційних схем.

Українські та польські слідчі продо вжують виявлення та арешт активів, даючи зрозуміти, що крапку в цій історії поки ставити рано. Все вказує на те, що правоохоронці двох країн якомога більше зусиль зосереджують не стільки на персоні самого Новака, скільки на вивченні документації підрядів з будівництва та ремонту автодоріг за період, коли польський топ-менеджер очолював "Укравтодор" (2016-2019 рр.).

Як повідомив директор НАБУ Артем Ситник, станом на зараз сума тендерів, яка відпрацьовується в рамках розслідування, становить 270 млн євро.

У рамках слідства вивчається безпрецедентно широке коло осіб. За слова ми Артема Ситника, вже притягнуто до відповідальності 4 особи. А в прес-службі САП уточнили , що у справі в рамках розслідування про корупцію і відмивання грошей зараз фігурують 5 осіб.

"У справі повідомлено про підозру 5 особам – в.о. голови "Укравтодору", двом громадянам Польщі, іноземному громадянину – представнику однієї з компаній-учасниць тендерів "Укравтодору", а також громадянці України – екс-радниці керівника "Укравтодору". Робота спільної слідчої групи триває, досліджуються інші можливі епізоди злочинної діяльності на території України, Республіки Польща та інших країн", – йдеться у повідомленні САП.

За даними НАБУ, в рамках справи екс-глави "Укравтодору" Славоміра Новака вже проведено 50 обшуків у Києві, Львові та на території Польщі. О б шуки проходять у офісах «Укравтодору» та компаній-учасниць тендерів державного агентства. Останнім з боку слідства приділяється особлива увага – вивчається дання хабарів керівництву «Укравтодору» представниками великих компаній-підрядників.

"Основна проблема навколо ситуації з "Укравтодором" полягає в тому, що ринок дорожнього будівництва в Україні до теперішнього моменту поділений між двома компаніями: "Автомагістраль-Південь" (Україна) і Onur Group (Туреччина). Фактично зазначені дві компанії контролюють прийняття всіх важливих рішень по тендерах, пов'язаних з "Укравтодором", – повідомляє джерело, близьке до слідства. – Учасники ринку, які не мають відношення до зазначених двох компаній, не допускаються до участі в тендерах або ж вони виступають в ролі формальних учасників". Окрім того, як повідомляє журналіст Юрій Бутусов, серед фігурантів справи є компанії «Альтком» (Україна) і ECM Group (Польща)

Що до згаданого іноземця, якому було вручено підозру, то ним є генеральний координатор Onur Group Ukraine Емре Караахметоглу, уточн ює "Обозреватель". Підозру про вчинення корупційного правопорушення було вручено фігуранту під час слідчих дій у Львові, йдеться в повідомленні НАБУ; крім того, агентство о прилюднило фото процедури вручення підозри.

Бізнесмена та пов'язані з ним компанії з групи "Онур" підозрюють у масштабних корупційних схемах при проведенні тендерів на ремонт доріг. Те ж саме стосується й інших великих компаній з числа підрядників "Укравтодору".

Компанія Onur Group Ukraine підтвердила проведення обшуків правоохоронних органів у кримінальній справі про діяльність екс-керівника "Укравтодору" Славоміра Новака. Про це повідомили в прес-службі компанії, пообіцявши надати більш детальну інформацію після завершення слідчих дій.

"Компанія Onur Group Ukraine сприятиме слідству та забезпечить повний доступ до інформації, яка сприятиме розслідуванню за участю НАБУ, САП і Центрального антикорупційного бюро Польщі про діяльність екс-керівника "Укравтодору", – зазначено в повідомленні.

Юрист Олександр Плахотнік уточн ює : за дачу хабара передбачено обмеженням волі на строк від двох до п'яти років. Якщо повторно вчинити злочин, загрожує до восьми років в'язниці. "Якщо дійсно буде доведено факт дачі хабара, це є діяння, за яке настає кримінальна відповідальність. Звичайно, відповідальні особи компаній понесуть за це покарання", – повідомив Олександр Плахотник.

Компанії групи "Онур" за даними системи Prozorro з 2017-го отримали з бюджету замовлень на 37,6 млрд грн. "Це величезна сума навіть за мірками міжнародної компанії. Турецька компанія відкрилася в Україні ще в 2004-му. Один із власників дочірньої компанії в Києві – львів'янин Олег Фаріон", – пише "Обозреватель".

За даними видання, кілька скандалів не завадили компанії з турецьким корінням регулярно отримувати тендери по всій країні – в Одесі, Львові, Києві. Наприклад, в 2017-му Нацполіція запідозрила "Онур" в неякісному ремонті проспекту Перемоги та ще кількох магістралей у Києві. За даними матеріалів розслідування, Onur Group Ukraine підозрювали в участі схеми щодо завищення вартості будівельних робіт.

Керівництво Onur Group Ukraine всі звинувачення категорично заперечує, вважаючи їх надуманими та політично мотивованими.

"Я заперечую будь-які підозри щодо мене та компанії, і стверджую, що вони є необґрунтованими. Ми відкриті до співпраці зі слідством і допоможемо всім, чим можемо, щоб справа швидше перейшло до суду, були встановлені і справедливо покарані винні, а з мене та компанії були зняті будь-які підозри", – заяв ив Емре Караахметоглу, головний координатор Onur Group Ukraine.

Тим часом кілька співробітників "Укравтодору" заявили про готовність співпрацювати з правоохоронцями та надати слідству максимум нових відомостей.

"Зараз САП і НАБУ досліджують вилучені документи під час обшуків в "Укравтодорі". Тим часом після судового рішення деякі особи, зокрема держслужбовці, проінформовані про зловживання в Держагентстві, вже висловили готовність співпрацювати зі слідством і надати інформацію про корупцію в "Укравтодорі" – п і дтвердили в САП.

І, як можна припустити, багато в подальшому розвитку «справи Новака» буде залежати саме від свідчень згаданих співробітників "Укравтодору".