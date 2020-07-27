У 1-му півріччі черкаський "Азот" справив 809,6 тис. тонн азотних міндобрив

У 1-му півріччі поточного року підприємство "Азот" (Черкаси), що входить в групу підприємств азотного бізнесу Group DF, справило 809,6 тис. тонн азотних мінеральних добрив.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Group DF, передають Українські Новини.

Згідно з ним, товарної аміачної селітри було вироблено 215,5 тис. тонн, карбаміду – 321,4 тис. тонн, КАС – 267 тис. тонн, аміачної води – 5,7 тис. тонн.

Крім того, вироблено 425,5 тис. тонн аміаку, у тому числі товарного аміаку – 42 тис. тонн.

"На обсяг виробництва вплинуло два базових фактори – прийнятна ціна на газ і прийняття МКМТ фактично лобістського рішення про безлімітний безконтрольний запуск іноземних азотних добрив в Україну", - сказано в повідомленні.

За словами голови правління "Азоту" Віталія Склярова, дане рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (МКМТ) змусило підприємство почати скорочення персоналу.

Він вважає, що на території України більше зароблятимуть іноземні хімічні підприємства, а попит на вітчизняну продукцію буде зменшуватися, виторг українських заводів буде падати.

"Засилля імпорту, у тому числі і нелегального, коли російські добрива завозяться через інші юрисдикції, буде і далі продовжувати вбивати вітчизняні виробництва і робочі місця в Україні", - заявив Скляров.