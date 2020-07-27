підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Економіка
  • У 1-му півріччі черкаський "Азот" справив 809,6 тис. тонн азотних міндобрив
27 липня 2020, понеділок, 14:11 8
Економіка 2020-07-27T16:15:02+03:00
Українські Новини
У 1-му півріччі черкаський "Азот" справив 809,6 тис. тонн азотних міндобрив

У 1-му півріччі черкаський "Азот" справив 809,6 тис. тонн азотних міндобрив

Елена Литвин
Азотні добрива, Хімічні підприємства, ПАТ
Черкаський
Черкаський "Азот". Фото: пресслужба

У 1-му півріччі поточного року підприємство "Азот" (Черкаси), що входить в групу підприємств азотного бізнесу Group DF, справило 809,6 тис. тонн азотних мінеральних добрив.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Group DF, передають Українські Новини.

Згідно з ним, товарної аміачної селітри було вироблено 215,5 тис. тонн, карбаміду – 321,4 тис. тонн, КАС – 267 тис. тонн, аміачної води – 5,7 тис. тонн.

Крім того, вироблено 425,5 тис. тонн аміаку, у тому числі товарного аміаку – 42 тис. тонн.

"На обсяг виробництва вплинуло два базових фактори – прийнятна ціна на газ і прийняття МКМТ фактично лобістського рішення про безлімітний безконтрольний запуск іноземних азотних добрив в Україну", - сказано в повідомленні.

За словами голови правління "Азоту" Віталія Склярова, дане рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (МКМТ) змусило підприємство почати скорочення персоналу.

Він вважає, що на території України більше зароблятимуть іноземні хімічні підприємства, а попит на вітчизняну продукцію буде зменшуватися, виторг українських заводів буде падати.

"Засилля імпорту, у тому числі і нелегального, коли російські добрива завозяться через інші юрисдикції, буде і далі продовжувати вбивати вітчизняні виробництва і робочі місця в Україні", - заявив Скляров.

Більше новин про: Азотні добрива Хімічні підприємства ПАТ "Азот"

Бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі у перші ж години після його введення
У Києві кількість нових випадків коронавірусу знижується другий день поспіль
Новини
Депутати просять Конституційний суд узаконити відвантаження нафти "Укрнафти" без оплати 16:20
Справа Новака: слідство перевіряє підрядників "Укравтодору" 15:51
Бердянськ затопила злива. Фото: пресслужба Бердянської міської ради
Курортне місто затопило. За ніч у Бердянську випала чотиримісячна норма опадів 15:42
Порошенко полетів відпочивати в Бодрум на літаку за 15 тисяч євро в день мітингу своєї партії на Банковій 15:42
МХП почав експорт курячого жиру в Перу 15:32
більше новин
Одеса
Сергій Гриневецький повідомив, що йому запропонували очолити обласну організацію партії "Довіряй Справам" 11:58
ВАКС не має права розглядати апеляцію на закриття справи проти Писарука і Бахматюка, - правозахисники і юристи 08:29
Шабунін позичив півмільйона на будинок у власної тещі-пенсіонерки, - ЗМІ 14:45
Мартиненко звинуватив ЦПК у наклепі і допустив звернення до суду 10:45
"ArcelorMittal" і влада намагаються домовитися за спинами жителів Кривого Рогу, - ініціатор кримінальної справи про екоцид Тетяна Лампіка 11:49 Документ
більше новин
Бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі у перші ж години після його введення 12:38
Національна гривня зміцнилася. Курс валют на 27 липня 07:15
На Донбасі почав діяти режим припинення вогню 08:11
У "Слуги народу" знову падає рейтинг, а "Голос" навіть не проходить у Верховну Раду 13:15
Експорт зернових в червні впав, а імпорт зріс. Який злак найбільше цікавить іноземних покупців 07:00
більше новин
Смертність і захворюваність на коронавірус падають другий день поспіль
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok