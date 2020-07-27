"ArcelorMittal" і влада намагаються домовитися за спинами жителів Кривого Рогу, - ініціатор кримінальної справи про екоцид Тетяна Лампіка

"ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" планує підписати з владою Меморандум взаєморозуміння, щоб уникнути виконання взятих на себе зобов'язань і при цьому домогтися закриття справи про екоцид". Таку думку в коментарі сайту "Цензор.нет" висловила лідер громадського формування "Екологічний патруль" Тетяна Лампіка.

За її словами, кожна влада, включаючи команду Володимира Зеленського, намагається вирішити задачу наскоком. Або використовуючи перевіряючі та контролюючі органи як метод залякування основного забруднювача в Україні.

"При цьому думка громадськості часто губиться серед домовленостей між адміністрацією "ArcelorMittal" і владою, як місцевого, так і центрального рівня", - зазначає голова "Екологічного патруля".

В якості прикладу вона привела недавній візит до Кривого Рогу заступника міністра охорони навколишнього середовища і природних ресурсів Руслана Стрільця. На гострі питання активістів чиновник відповідав відмовками і сипав обіцянками, а потім взагалі спробував утекти. Коли люди йому завадили це зробити, перекривши дорогу, пообіцяв знайти рішення по одній із проблем - скидах шахтних вод в Балку Свистунова.

Екологи підозрюють: справжня мета візиту заступника міністра - узгодити з "ArcelorMittal Кривий Ріг" текст Меморандуму в обхід громадськості. Але, каже Тетяна Лампіка, "жителі Кривого Рогу наполягають на тому, щоб справа за статтею "екоцид" пішла до суду і держава на прикладі "ArcelorMittal" показала іншим забруднювачам навколишнього середовища, що їх "договірняки" з владою закінчилися, що влада - на боці громадян".

Активістка наводить дані про тяжке становище навколишнього середовища в Кривому Розі і прилеглих до нього населених пунктах. Серед усіх промислових підприємств міста викиди ПАТ "ArcelorMittal" складають від 75,15% до 82,05% від загального обсягу викидів, що забруднюють повітря. Перевищення за всіма показниками: пилу, фенолу, сере і т.д. Кількість екологічних патологій дітей (вроджені вади розвитку, алергічні та онкологічні захворювання, поява незвичайних захворювань) в Кривому Розі щороку збільшується приблизно в 1,34 рази. "При цьому, - каже Тетяна Лампіка, - підприємство постійно не виконує екологічні програми і з 2016 року не допускає Державну екологічну інспекцію".

"Ми довгі роки стукаємо в усі кабінети. Після того, як президентом країни став наш земляк Володимир Зеленський, були впевнені: нас почують. Коли СБУ порушила справу за статтею "екоцид" - а це сталося вперше в Україні - на "ArcelorMittal" почалися виїмки документів, в рамках кримінальної справи, нарешті, екологічна інспекція отримала можливість робити заміри. Але минув рік, і ми бачимо, як "ArcelorMittal" намагається переграти ситуацію на свою користь", - зазначає Тетяна Лампіка.

За її словами, "Екологічний патруль" не допустить підписання Меморандуму без участі громадськості, а також проконтролює, щоб "ArcelorMittal" виконував взяті на себе зобов'язання зменшити шкідливі викиди.

"І заодно простежимо за руками чиновників, щоб до них не прилипли корупційні гроші", - запевнила Тетяна Лампіка.