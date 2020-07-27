Суддя ВАКС Федорак працювала в системі МВС і є упередженою, - адвокат

Суддя Вищого антикорупційного суду Леся Федорак раніше працювала в системі МВС і не може здійснювати неупереджене правосуддя. Вона навіть не могла бути призначеною суддею ВАКС.

Про це заявив адвокат Андрій Левковець.

"З початком роботи Вищого антикорупційного суду (далі – ВАС), почали втілюватись побоювання правозахисників та адвокатської спільноти відносно того, що вказаний суд буде, скоріше, політичним органом, що виконує суспільний запит на обвинувальні вироки, аніж справедливим взірцем правосуддя в Україні", - вважає адвокат.

"На фоні інших суддів ВАС, особливо виділяється суддя Леся Федорак, яка й не приховує, що прийшла до суду боротися з корупцією, а не здійснювати правосуддя. Хотілося б розібратись у причинах такого упередженого ставлення судді до сторони захисту і адвокатів при здійсненні правосуддя", - пише Левковець.

Він вказав, що в інтерв’ю для одного з юридичних порталів пані Федорак, відповідаючи на питання про наявність обмежень для співробітників правоохоронних органів щодо участі у конкурсі щодо відбору суддів ВАС зазначила: "З метою недопущення на посади суддів ВАС осіб, які "обтяжені" певними зв’язками, що можуть викликати конфлікт інтересів та вплинути на неупередженість здійснення ним правосуддя. А так само у сторонніх спостерігачів такі кандидатури не повинні викликати об’єктивних сумнівів щодо можливості неупереджено здійснювати правосуддя".

"Дійсно, з таким твердженням важко не погодитись. Проте, саме воно є яскравим втіленням прислів’я "На злодієві й шапка горить", - заявив адвокат.

Він нагадав, що пунктом 1 ч.4 ст.7 закону "Про Вищий антикорупційний суд" передбачено, що не може бути призначена суддею Вищого антикорупційного суду особа, яка упродовж десяти років, що передують призначенню, працювала (проходила службу) в органах прокуратури України, внутрішніх справ України.

"З поданих суддею Федорак на участь у конкурсі копії трудової книжки та довідки про підтвердження стажу науково-педагогічної роботи від 19.06.2018 № 10/102 вбачається, що в період з 01 жовтня 2008 року по 31 серпня 2011 року та з 01 жовтня 2012 року по 31 серпня 2013 року вона працювала у Прикарпатському юридичному інституті Львівського державного університету внутрішніх справ. У свою чергу, цей інститут входить до системи органів внутрішніх справ. Вказаний висновок підтверджується аналізом ряду нормативно-правових актів", - наголосив Левковець.

"Отже, навіть судді Федорак є очевидним, що особа, яка працювала у органах внутрішніх справ не може неупереджено здійснювати правосуддя. Проте сама Леся Миколаївна, тривалий час працюючи в органах внутрішніх справ, не поспішає знімати мантію, а навпаки відкрито демонструє свою упередженість і бажання боротися з корупцією не тільки у процесі, а й у публічних висловленнях", - вважає адвокат.

Він запитав "чи можна довіряти такому судді? Яким чином вона, незважаючи на наявність обмежень, все ж таки, отримала посаду? І як на таку ситуацію подивиться Європейський суд з прав людини? – який нещодавно визнав численні порушення в діях українських антикорупційних органів".