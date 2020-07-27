ВАКС не має права розглядати апеляцію на закриття справи проти Писарука і Бахматюка, - правозахисники і юристи

27 липня Верховний суд розгляне правомірність взяття до розгляду Апеляційною палатою ВАКС скарги на рішення Печерського суду про закриття справи проти Писарука і Бахматюка. Провідні правозахисні організації та фахівці у сфері права стверджують, що Апеляційна палата ВАКС не має права розглядати і задовольняти скаргу НАБУ і САП на закриття справи VAB банку. У разі, якщо ВАКС піде на порушення закону, справу розглядатиме Європейський суд з прав людини, повідомляє ДС.

27 липня Верховний суд має визначити, чи є правомірним взяття до розгляду Апеляційною палатою ВАКС скарги НАБУ і САП на остаточне рішення суду про закриття справи проти колишнього заступника голови НБУ Олександра Писарука та бізнесмена Олега Бахматюка. Провідні правозахисні організації, науковці та авторитетні юристи стверджують, що розглядати і переглядати рішення суду про закриття справи VAB банку має повноваження тільки суд, встановлений законом (таким є не ВАКС, а територіальний апеляційний суд), а звертатися до суду з такою апеляцією має право лише суб'єкт оскарження. Відповідно дії НАБУ і ВАКС є незаконними і суперечать принципу правової визначеності.

Зокрема, Харківська правозахисна група зазначає, що рішення Печерського районного суду Києва, який визнав незаконним відновлення вже закритої за відсутністю складу злочину справи проти колишнього власника VAB банку Олега Бахматюка, не може бути оскаржено НАБУ, яке не було учасником даного провадження. Правозахисники заявляють, що невиконання остаточного рішення суду є прямим порушенням закону.

"Такі дії підривають засади судочинства в Україні та фундаментальні принципи права. Розглядати й переглядати справи має повноваження тільки суд, встановлений законом. Звертатися до суду має право лише суб'єкт оскарження. Дії НАБУ і ВАКС суперечать принципу правової визначеності", - йдеться в заяві правозахисників.

Інститут держави та права імені В.М. Корецького Національної академії наук України дав офіційний висновок по цій справі: службові особи ПАТ "ВіЕйБіБанк" та НБУ діяли виключно в межах норм законодавства, чинних на той період, постанова слідчого про закриття кримінального провадження вважається офіційним остаточним рішенням, прийнятим від імені держави України відносно даних фактів. Це рішення має обов’язковий характер та його зобов'язані виконувати державні органи України, їх посадові та службові особи. НАБУ і САП взагалі не є стороною в цьому провадженні і не можуть подавати апеляції.

Старший партнер Адвокатського об'єднання "Тимошенко і партнери" Володимир Тимошенко зазначає, що неодноразове закриття/відкриття кримінального провадження та його відновлення є порушенням загальних стандартів прав людини.

"Ключовим для розуміння суті порушення є незаконність самої постанови Каська", - пише Тимошенко. "Оскільки ухвала слідчого судді Підпалого винесена цілком законно, Апеляційна палата ВАКС не має право приймати до апеляційного розгляду з порушенням підсудності. Вихід за ці межі підсудності ВАКС, які в даному випадку є безсумнівними, суперечить загальним засадам кримінального провадження і вимогам ст. 6 ЄКПЛ (право особи на справедливий суд)", - зазначив юрист.

Адвокат Євген Солодко з юридичної фірми "Sayenko Kharenko" також вважає, що безконтрольне відкриття та закриття кримінального провадження - безпосереднє порушення загальних стандартів прав людини, що визначають "Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод", "Хартія основних прав Європейського Союзу", та "Конвенція про виконання Шенгенської угоди".

Солодко зауважує, що підсудність визначена правильно. Така скарга дійсно має подаватися до Печерського районного суду м. Києва та розглядатися його слідчим суддею. Тим паче, враховуючи незаконність постанови прокурора Каська, де-юре НАБУ ніколи і не мало здійснювати досудове розслідування в кримінальному провадженні. Оскарження ж відповідної ухвали Печерського суду взагалі не передбачено законом.

"На мою думку, судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду вийшли за межі своїх повноважень, прийнявши рішення про прийняття у провадження апеляційних скарг сторони працівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро України. За результатом встановлення відповідних обставин, уповноважені особи, що здійснили відповідне порушення можуть бути притягнутими до дисциплінарної або кримінальної відповідальності", - резюмує Солодко.

Старший партнер FCLEX юрист Юрій Іващенко також заявляє, що рішення суду про закриття справи було законним, бо це є повноваженням саме Печерського районного суду, оскільки оскаржуються дії саме генерального прокурора - не як процесуального керівника у провадженні, а як особи, яка має за законом за статусом скасовувати незаконні постанови, які раніше були ухвалені підлеглими прокурорами.

"Це ключова помилка, якої припускаються прокурори САП і уповноважена особа НАБУ, які звернулися з апеляційною скаргою, оскільки вони неправильно визначили суть правовідносин, - коментує юрист. - Ця ухвала взагалі не може бути оскаржена в апеляційному порядку".

В ситуації, коли суд все ж прийняв до розгляду таку скаргу, він має відмовити в розгляді її під час засідання і повернути її заявникам, таким чином виправивши помилку.

Президент Асоціації адвокатів України Зоя Ярош заявляє, що оскільки ухвала суду винесена після початку роботи Вищого антикорупційного суду слідчим суддею Печерського районного суду, відтак, судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду не мають права розглядати апеляційну скаргу на ухвалу від 05.06.2020 року у справі № 757/22567/20-к, оскільки апеляційні скарги на ухвали слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва повинні подаватися до Київського апеляційного суду.

"Сподіваюсь, що саме суд, здійснюючи правосуддя, зробить правильні висновки та не допустить порушення закону, адже саме це на суд, в тому числі Вищий антикорупційний суд, покладалось суспільством при його створенні та взагалі реформуванні судової системи", - коментує Зоя Ярош.

Тим часом сторона захисту вже заявила, що оскаржить в Європеському суді з прав людини порушення чинного законодавства з боку САП, НАБУ та суддів. Україна ратифікувала Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод, чим зобов’язалася виконувати остаточні рішення ЄСПЛ, а Закон України "Про судоустрій і статус суддів" передбачає покарання за умисне або внаслідок грубої недбалості допущення суддею, який брав участь в ухваленні судового рішення, порушення прав людини і основоположних свобод.

Нагадаємо, що справа проти Писарука і Бахматюка була відкрита через нібито нецільове використання коштів рефінансування, наданих НБУ VAB банку в період банківської кризи 2014 року. Висновки експертиз Фонду гарантування вкладів і заяви НБУ підтверджують, що всі кошти рефінансування були витрачені за прямим призначенням - їх отримали вкладники банку. Окрім того, Олег Бахматюк сам запропонував державі повернути до бюджету 8 млрд боргів, однак відповіді на свою пропозицію від НБУ так і не отримав.