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  • Сергій Гриневецький повідомив, що йому запропонували очолити обласну організацію партії "Довіряй Справам"
26 липня 2020, неділя, 11:58 7
Політика 2020-07-26T12:45:01+03:00
Українські Новини
Сергій Гриневецький повідомив, що йому запропонували очолити обласну організацію партії "Довіряй Справам"

Сергій Гриневецький повідомив, що йому запропонували очолити обласну організацію партії "Довіряй Справам"

Кира Молчанова
Одеса, Геннадій Труханов, Довіряй справам, Гриневецький

Сергій Гриневецький повідомив, що йому запропонували очолити обласну організацію партії "Довіряй Справам".

Про це розповів в інтерв'ю телеканалу "Медіа-інформ" відомий політик, найуспішніший, на думку ЗМІ, губернатор Одеської області, почесний громадянин Одеси і регіону Сергій Гриневецький.

За словами політика, нещодавно відбулося засідання президії політичної партії "Народна партія". Членом якої довгі роки є Гриневецький. Було прийнято рішення, що партійці на місцях самостійно вирішують, в коаліції з якими політичними силами йти на місцеві вибори.

Враховуючи той факт, що політична партія "Довіряй Справам" реально працює в місті і регіоні. А також, те що багато її нинішніх членів є вихідцями з Народної партії, було прийнято рішення про коаліцію з партією "Довіряй Справам".

"Багато відомих представників політсили "Довіряй Справам", наприклад той же Труханов Геннадій Леонідович, є вихідцями з Народної партії. У нас спільне бачення розвитку міста і регіону, загальні задачі і цілі. Тому всі міські та районні осередки нашої політсили підтримали ідею з'єднання з партією "Довіряй Справам". Мені було запропоновано очолити обласну організацію партії "Довіряй Справам", а також очолити список партії до обласної ради. Я дав добро. Тому що: по-перше, не бачу сполучної ланки між містом і областю, а по-друге, немає такої ланки між областю та центром. Враховуючи мій багаторічний досвід, вважаю, що це дозволить мені знайти шляхи розвитку і для міста, і для регіону", - підкреслив Сергій Гриневецький.

За словами політика, однією з головних проблем Одеси є питання національної безпеки. І він як людина, яка довгі роки працювала в Комітеті національної безпеки і регіону, може знайти ті компоненти, які дозволять вирішити дане складне питання.

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