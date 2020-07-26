Сергій Гриневецький повідомив, що йому запропонували очолити обласну організацію партії "Довіряй Справам".

Про це розповів в інтерв'ю телеканалу "Медіа-інформ" відомий політик, найуспішніший, на думку ЗМІ, губернатор Одеської області, почесний громадянин Одеси і регіону Сергій Гриневецький.

За словами політика, нещодавно відбулося засідання президії політичної партії "Народна партія". Членом якої довгі роки є Гриневецький. Було прийнято рішення, що партійці на місцях самостійно вирішують, в коаліції з якими політичними силами йти на місцеві вибори.

Враховуючи той факт, що політична партія "Довіряй Справам" реально працює в місті і регіоні. А також, те що багато її нинішніх членів є вихідцями з Народної партії, було прийнято рішення про коаліцію з партією "Довіряй Справам".

"Багато відомих представників політсили "Довіряй Справам", наприклад той же Труханов Геннадій Леонідович, є вихідцями з Народної партії. У нас спільне бачення розвитку міста і регіону, загальні задачі і цілі. Тому всі міські та районні осередки нашої політсили підтримали ідею з'єднання з партією "Довіряй Справам". Мені було запропоновано очолити обласну організацію партії "Довіряй Справам", а також очолити список партії до обласної ради. Я дав добро. Тому що: по-перше, не бачу сполучної ланки між містом і областю, а по-друге, немає такої ланки між областю та центром. Враховуючи мій багаторічний досвід, вважаю, що це дозволить мені знайти шляхи розвитку і для міста, і для регіону", - підкреслив Сергій Гриневецький.

За словами політика, однією з головних проблем Одеси є питання національної безпеки. І він як людина, яка довгі роки працювала в Комітеті національної безпеки і регіону, може знайти ті компоненти, які дозволять вирішити дане складне питання.