Учасники дитячої регати направили всі призові на лікування мами своїх товаришок із клубу

Третій рік поспіль на гладі Київського моря проходить дитячо-юнацька регата "Ігри доброї волі". Унікальність цих змагань у тому, що в них беруть участь як діти з родин із середнім і високим достатком, так і з соціально незахищених сімей.

Саме така ідея - залучити дітлахів з різних соціумів до яхтенному спорту, прийшла до уваги 4 роки тому ентузіастів цього виду спорту Вадиму Шишкіну та Ігорю Ятлуку. У 2016 році через Оболонську соціальну службу вони зібрали групу підлітків і стали вчити їх ходити під вітрилами.

Підтримав таку ідею і відомий яхтсмен, заслужений тренер України Володимир Яменко. Завдяки його зусиллям у створеному клубі з'явилися перші човники, рангоут, вітрила і рятувальні жилети.

Перші змагання юних яхтсменів з вітрильної секції "Спартак" стали для них не тільки спортивним випробуванням, але і перевіркою сили духу. І діти, незважаючи на шквалистий вітер і велику хвилю, підсумкові результати, її пройшли.

А вже в середині 2017 з'явилася ідея проводити змагання, на тоді ще неліцензованих човнах, якими володіла громадська організація "Водник". З часом і розширенням учасників, у "Ігор доброї волі" з'явилася можливість підтримувати юних спортсенов.

Нинішні змагання, які пройшли на акваторії яхт-клубу "Енергетик", відбулися в особливій атмосфері. За підсумками перегонів всі юні спортсмени були відзначені нагородами. А ось традиціоний призовий фонд вручено не було. Підлітки дружно прийняли рішення спрямувати ці кошти для лікування мами своїх товаришок за клубом - Аміни і Вікторії Приходько. Крім цього для збору додаткових коштів було проведено благодійний аукціон, де лотами виступали дитячі малюнки. Тепер благодійники проводять переговори з медичним центром, де зможуть відновити зір Оксані Приходько.

А в подальшому у наставників спортшколи "Водник" Вадима Шишкина та Ігоря Ятлухи є плани зі створення унікального, як для України, вітрильного центру. За їх задумом, у ньому діти з різних сімей мали б можливість отримувати і середню освіту, і навички яхтсменів з самого раннього віку. Поки таких шкіл в нашій країні немає.

Проте для її створення необхідно, щоб влада, які має бути зацікавлена якщо не вирощуванні майбутніх яхтсменів-зірок, то хоча б у залученні дітей до масового спорту, вирішила б питання із виділенням ділянки землі з виходом до річкової акваторії. Адже вирішення питань про долучення киян до здорового способу життя не може обмежуватися постійними заявами про будівництво велодоріжок.