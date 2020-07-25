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  • Учасники дитячої регати направили всі призові на лікування мами своїх товаришок із клубу
25 липня 2020, субота, 06:33 4 Фото
Спорт 2020-07-25T07:00:02+03:00
Українські Новини
Учасники дитячої регати направили всі призові на лікування мами своїх товаришок із клубу

Учасники дитячої регати направили всі призові на лікування мами своїх товаришок із клубу

Олег Мащенко
Спорт, Яхта, Діти, човни, Вітрила
Вітрильна регата. Фото: Водник
Вітрильна регата. Фото: Водник

Третій рік поспіль на гладі Київського моря проходить дитячо-юнацька регата "Ігри доброї волі". Унікальність цих змагань у тому, що в них беруть участь як діти з родин із середнім і високим достатком, так і з соціально незахищених сімей.

Саме така ідея - залучити дітлахів з різних соціумів до яхтенному спорту, прийшла до уваги 4 роки тому ентузіастів цього виду спорту Вадиму Шишкіну та Ігорю Ятлуку. У 2016 році через Оболонську соціальну службу вони зібрали групу підлітків і стали вчити їх ходити під вітрилами.

Підтримав таку ідею і відомий яхтсмен, заслужений тренер України Володимир Яменко. Завдяки його зусиллям у створеному клубі з'явилися перші човники, рангоут, вітрила і рятувальні жилети.

Перші змагання юних яхтсменів з вітрильної секції "Спартак" стали для них не тільки спортивним випробуванням, але і перевіркою сили духу. І діти, незважаючи на шквалистий вітер і велику хвилю, підсумкові результати, її пройшли.

А вже в середині 2017 з'явилася ідея проводити змагання, на тоді ще неліцензованих човнах, якими володіла громадська організація "Водник". З часом і розширенням учасників, у "Ігор доброї волі" з'явилася можливість підтримувати юних спортсенов.

Нинішні змагання, які пройшли на акваторії яхт-клубу "Енергетик", відбулися в особливій атмосфері. За підсумками перегонів всі юні спортсмени були відзначені нагородами. А ось традиціоний призовий фонд вручено не було. Підлітки дружно прийняли рішення спрямувати ці кошти для лікування мами своїх товаришок за клубом - Аміни і Вікторії Приходько. Крім цього для збору додаткових коштів було проведено благодійний аукціон, де лотами виступали дитячі малюнки. Тепер благодійники проводять переговори з медичним центром, де зможуть відновити зір Оксані Приходько.

А в подальшому у наставників спортшколи "Водник" Вадима Шишкина та Ігоря Ятлухи є плани зі створення унікального, як для України, вітрильного центру. За їх задумом, у ньому діти з різних сімей мали б можливість отримувати і середню освіту, і навички яхтсменів з самого раннього віку. Поки таких шкіл в нашій країні немає.

Проте для її створення необхідно, щоб влада, які має бути зацікавлена якщо не вирощуванні майбутніх яхтсменів-зірок, то хоча б у залученні дітей до масового спорту, вирішила б питання із виділенням ділянки землі з виходом до річкової акваторії. Адже вирішення питань про долучення киян до здорового способу життя не може обмежуватися постійними заявами про будівництво велодоріжок.

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