Борги населення за доставку газу досягли 700 млн гривень, - АГРУ

Асоціація газового ринку України (АГРУ) заявляє, що борги населення за доставку газу досягли 700 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні асоціації, передають Українські Новини.

"Заборгованість населення перед Операторами ГРС за розподіл газу в 2020 році збільшилася до 700 млн гривень. Таке зростання, на додаток до неоплачених споживачами послуг розподілу газу в попередні періоди, спричиняє боргову кризу в усій газовій галузі", - повідомив на Ukrainian Gas Open голова асоціації газового ринку України Денис Сенектутов.

В цілому, по Україні заборгованість усіх груп споживачів за розподіл газу становить понад 2 млрд гривень.

За даними асоціації, в окремих областях рівень розрахунків за розподіл газу не перевищує 50%.

"Ситуація ускладнюється поширенням в Україні коронавірусу, а також мораторієм на відключення боржників від газопостачання. У багатьох областях нараховуються десятки тисяч домогосподарств, які з початку року ще жодного разу не платили за доставку газу", - зазначив Сенектутов.

З його слів, не краща ситуація і з розрахунками населення за газ як товар.

Так, станом на липень споживачі заборгували за газ близько 24 млрд гривень.

Борги виробників тепла для потреб населення за вже спожитий газ перевищили 45 млрд гривень.

На думку голови АГРУ, слід розглянути можливість списання такої заборгованості та затвердити тарифи, які повністю покривають витрати по розподілу газу, саме в такий спосіб буде забезпечено своєчасність розрахунків у газовій галузі в майбутньому.

"Боргова проблема потребує вирішення. Причому не за рахунок споживачів. Прикладом цивілізованого вирішення проблеми є закон про списання боргів на ринку електроенергії, який набув чинності 14 липня", - сказав Сенектутов.

В АГРУ підтримують механізм зі списання заборгованості по всьому ланцюжку доставки газу для населення і підприємств ТКЕ, запропонований в законопроєкті 3800-1, це дозволить провести фінансове оздоровлення і забезпечити економічну стабільність як всіх підприємств галузі, так і державного Оператора ГТС.

Як повідомляли Українськi Новини, Асоціація газового ринку України заявляє, що заборгованість підприємств теплової комунальної енергетики за розподіл газу становить 1 млрд гривень.