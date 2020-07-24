"Імперіал Тобакко" вимагає від Антимонопольного комітету не поширювати неправдиву інформацію про компанію

Вчора на сайті Антимонопольного комітету України (АМКУ) було оприлюднене оголошення про сплату штрафу компанією "Імперіал Тобакко". У даній публікації подана інформація, яка не відповідає дійсності і є завідомо неправдивою з метою введення громадськості в оману про діяльність компанії,- заявляють в "Імперіал Тобакко" і підкреслюють, що такими заявами АМКУ демонструє у своїх діях непрофесіоналізм і некомпетентність.

"20 липня Господарський суд Києва відхилив позов "Імперіал Тобакко". Свою позицію з приводу такого рішення компанія однозначно заявила - ми вважаємо його необґрунтованим, незаконним і політично мотивованим. Компанія письмово повідомила АМКУ про подачу апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції і про свій рішучий намір продовжувати захищати свої права в судах вищої інстанції і міжнародному інвестиційному арбітражі. Тому інформація АМКУ про те, що сплата штрафу 460 млн гривень пов'язана з рішенням "Імперіал Тобакко" "не затягувати далі судову тяганину" є відвертою брехнею",- заявила Юлія Завалішина, директор з корпоративних і юридичних питань "Імперіал Тобакко" в Україні.

Компанія підкреслює, що оплата штрафу на користь АМКУ обумовлена виключно запобіганням нарахування додаткової пені відповідно до ст. 56 Закону України "Про захист економічної конкуренції", а також щоб уникнути подальшого безпричинного і безпрецедентного тиску на операційну діяльність компанії з боку АМКУ.

Сьогодні компанія офіційним листом звернулася до АМКУ з вимогою припинити поширювати неправдиві відомості.