підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Економіка
  • "Імперіал Тобакко" вимагає від Антимонопольного комітету не поширювати неправдиву інформацію про компанію
24 липня 2020, пʼятниця, 15:48 422
Економіка 2020-07-24T16:12:16+03:00
Українські Новини
"Імперіал Тобакко" вимагає від Антимонопольного комітету не поширювати неправдиву інформацію про компанію

"Імперіал Тобакко" вимагає від Антимонопольного комітету не поширювати неправдиву інформацію про компанію

Ольга Фандорина
АМКУ, Імперіал Тобакко

Вчора на сайті Антимонопольного комітету України (АМКУ) було оприлюднене оголошення про сплату штрафу компанією "Імперіал Тобакко". У даній публікації подана інформація, яка не відповідає дійсності і є завідомо неправдивою з метою введення громадськості в оману про діяльність компанії,-  заявляють в "Імперіал Тобакко" і підкреслюють, що такими заявами АМКУ демонструє у своїх діях непрофесіоналізм і некомпетентність.

"20 липня Господарський суд Києва відхилив позов "Імперіал Тобакко". Свою позицію з приводу такого рішення компанія однозначно заявила - ми вважаємо його необґрунтованим, незаконним і політично мотивованим. Компанія письмово повідомила АМКУ про подачу апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції і про свій рішучий намір продовжувати захищати свої права в судах вищої інстанції і міжнародному інвестиційному арбітражі. Тому інформація АМКУ про те, що сплата штрафу 460 млн гривень пов'язана з рішенням "Імперіал Тобакко" "не затягувати далі судову тяганину" є відвертою брехнею",-  заявила Юлія Завалішина, директор з корпоративних і юридичних питань "Імперіал Тобакко" в Україні.

Компанія підкреслює, що оплата штрафу на користь АМКУ обумовлена виключно запобіганням нарахування додаткової пені відповідно до ст. 56 Закону України "Про захист економічної конкуренції", а також щоб уникнути подальшого безпричинного і безпрецедентного тиску на операційну діяльність компанії з боку АМКУ.

Сьогодні компанія офіційним листом звернулася до АМКУ з вимогою припинити поширювати неправдиві відомості.

Більше новин про: АМКУ Імперіал Тобакко

Після одноденного падіння захворюваність на коронавірус у Києві знову зросла
Сьогодні розпочалася додаткова сесія ЗНО: терміни і коли оголосять результати
Новини
Борги населення за доставку газу досягли 700 млн гривень, - АГРУ 16:07
"Імперіал Тобакко" вимагає від Антимонопольного комітету не поширювати неправдиву інформацію про компанію 15:48
Давид Жванія Фото: zhvaniya.com
Ми використовували Майдан як масовку, - Жванія записав нове відео 15:29 Відео
В Україні запустили тендер із підняття танкера "Делфі": термін подачі заявок до кінця літа 15:26
Запровадження європейського RAB-регулювання покращить якість електропостачання - Експертна рада Міністерства енергетики України 15:26
більше новин
За I півріччя із незаконного обігу вилучено пального на 300 млн грн, – ДФС 14:37
Чи варто купувати долари. Аналітики дали прогноз щодо курсу гривні до кінця року 06:00
У Києві протестували проти бездіяльності правоохоронців у розслідуванні справи про наркоторгівлю
У Києві протестували проти бездіяльності правоохоронців у розслідуванні справи про наркоторгівлю, - ЗМІ 17:50
Інформація, коли саме отримав українське громадянство Андрій Пальчевський, засекречена Держміграції 16:00 Документ
Портовики мітингують під Мінінфраструктури, вимагаючи пояснень щодо двох російських буксирів в Чорноморському порту, - ЗМІ 16:51
більше новин
Чи варто купувати долари. Аналітики дали прогноз щодо курсу гривні до кінця року 06:00
У червні Зеленський заробив 28 тисяч гривень 13:42 Документ
Ефективна державна молодіжна політика — єдиний спосіб залишити талановиту молодь в Україні, — Олександр Грощенко 13:51
В Одесі підстанція швидкої закрилася на карантин. У трьох співробітників коронавірус 08:38
Після різкого зростання захворюваність на коронавірус у Києві пішла на спад 11:32
більше новин
Україна розмістила єврооблігації на $2 млрд
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok