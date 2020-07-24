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24 липня 2020, пʼятниця, 14:14 16
Бізнес 2020-07-24T16:00:05+03:00
Українські Новини
Через коронавірус Кличко звільнив рестораторів та дрібний бізнес від сплати пайової участі

Через коронавірус Кличко звільнив рестораторів та дрібний бізнес від сплати пайової участі

Елизавета Кесельман
Кличко, Мер Києва, КМДА, звільнення, середній бізнес, Підтримка бізнесу
Виталий Кличко. Фото: КГГА
Виталий Кличко. Фото: КГГА

Місто звільнило від сплати пайової участі літні та сезонні майданчики кафе і ресторанів. Про це сьогодні заявив на брифінгу Київський міський голова Віталій Кличко.

"Київрада вчора ухвалила важливе рішення для підтримки бізнесу. Про таку ініціативу ми говорили раніше. Літні та сезонні майданчики кафе, ресторанів і також бізнес що працює у засобах пересувної торгівлі, торгівельних мереж та об'єктів сезонної торгівлі, місто звільнило від сплати пайової участі", – заявив Віталій Кличко.

За словами очільника міста, підприємцям, які вже сплатили пайову участь, зарахують ці кошти на наступний рік.

"Ми й надалі будемо підтримувати бізнес що працює в нашому місті", – наголосив Віталій Кличко.

Як зазначив вчора Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook, такі  кроки допоможуть подолати кризу, викликану пандемією.

"Кілька місяців заклади і підприємства не працювали. І отримали шалені збитки. Ми маємо створити сприятливі умови для роботи бізнесу в столиці. Бо малий і середній бізнес - це основа економіки міста. І, переконаний, спільними зусиллями та ефективною співпрацею ми цю кризу подолаємо", – додав мер Києва.

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