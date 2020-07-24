Лев Підлісецький підтвердив своє звільнення з Укренерго

Лев Підлісецький підтвердив своє звільнення з Наглядової ради НЕК "Укренерго" після широкого розголосу інформації про потенційні тривалі корупційні правопорушення. Про це стало відомо з листування у профільній групі ФБ.

В коментарях до однієї з профільних груп в ФБ він заперечує звинувачення в корупції, але підтвердив автентичність записів.

"Наступив корупції на хвіст і сфабрикували звинувачення без розслідувань та пояснень звільнили. Наступного тижня вийду публічно з поясненнями і реакцією", - написав він.

Нагадаємо, тиждень тому Youtube-канал "Новини" та ряд телеграм-каналів оприлюднили аудіозапис розмови Лева Пидлисецького з будівництва ліній електропередач і кризи з будівництвом об'єктів "зеленої енергетики". У дефіциті замовлень для своєї фірми Підлісецький звинуватив діючого голову комітету ПЕК ВРУ Андрія Геруса.

На відео екс-депутат від "Самопомочі" Лев Підлісецький коментує діяльність будівельної компанії "Південьзахіделектромережбуд" та з його слів стає очевидним, що він здійснював і здійснює повний контроль над її діяльністю і зацікавлений у її фінансових результатах. У розмові згадуються контракти для НЕК "Укренерго" на суми менше 100 млн. грн і контракти на будівництво об'єктів для виробництва електроенергії з відновлюваних джерел.

Лев Підлісецький - народний депутат VIII скликання від "Об'єднання Самопоміч", голова підкомітету Комітету ВР України з питань паливно-енергетичного комплексу, співавтор законів про ринок електроенергії та про принципи підтримки виробників електроенергії з відновлюваних джерел, радник міського голови Львова Андрія Садового.