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24 липня 2020, пʼятниця, 12:33 365 Відео
Економіка 2020-07-24T14:00:03+03:00
Українські Новини
Лев Підлісецький підтвердив своє звільнення з Укренерго

Лев Підлісецький підтвердив своє звільнення з Укренерго

Ірина Дорофейчук
Корупція, Електроенергія, Укренерго, Герус, Підлісецький
Лев Підлісецький. Фото: politica.com.ua
Лев Підлісецький. Фото: politica.com.ua
Лев Підлісецький підтвердив своє звільнення з Наглядової ради НЕК "Укренерго" після широкого розголосу інформації про потенційні тривалі корупційні правопорушення. Про це стало відомо з листування у профільній групі ФБ.
 
В коментарях до однієї з профільних груп в ФБ він заперечує звинувачення в корупції, але підтвердив автентичність записів.
 
"Наступив корупції на хвіст і сфабрикували звинувачення без розслідувань та пояснень звільнили. Наступного тижня вийду публічно з поясненнями і реакцією", - написав він.
 
Нагадаємо, тиждень тому Youtube-канал "Новини" та ряд телеграм-каналів оприлюднили аудіозапис розмови Лева Пидлисецького з будівництва ліній електропередач і кризи з будівництвом об'єктів "зеленої енергетики". У дефіциті замовлень для своєї фірми Підлісецький звинуватив діючого голову комітету ПЕК ВРУ Андрія Геруса.
 
На відео екс-депутат від "Самопомочі" Лев Підлісецький коментує діяльність будівельної компанії "Південьзахіделектромережбуд" та з його слів стає очевидним, що він здійснював і здійснює повний контроль над її діяльністю і зацікавлений у її фінансових результатах. У розмові згадуються контракти для НЕК "Укренерго" на суми менше 100 млн. грн і контракти на будівництво об'єктів для виробництва електроенергії з відновлюваних джерел.
 
Лев Підлісецький - народний депутат VIII скликання від "Об'єднання Самопоміч", голова підкомітету Комітету ВР України з питань паливно-енергетичного комплексу, співавтор законів про ринок електроенергії та про принципи підтримки виробників електроенергії з відновлюваних джерел, радник міського голови Львова Андрія Садового.

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