Експерт застеріг Президента від силової атаки на Кличка

Будь-який прихід до Кличка кого-небудь з правоохоронних органів буде свідчити про те, що це спланована системна акція проти нього з підключенням адміністративного ресурсу, правоохоронних органів і з усвідомленого схвалення глави держави і спікера парламенту.

Про це заявив експерт Дмитро Співак в ефірі телеканалу NewsOne, коментуючи відео, на якому нардеп Олександр Дубинський заявив, що обговорював з Зеленським кримінальні справи, де може фігурувати Київський мер.

Співак назвав подібні заяви поверненням в часи попередників.

"Я смію припустити, що будь-прихід до Кличка кого-небудь з правоохоронних органів буде свідчити про те, що це спланована системна акція проти Кличка вже з підключенням адміністративного ресурсу, з підключенням правоохоронних органів, з усвідомленого "одобрямсу" голови держави, спікера і т. д.", – зазначив експерт.

За його словами, глава держави не повинен втручатися у вибори мерів та органів місцевого самоврядування.

"Я б дуже не рекомендував би молодому Президентові Володимиру Зеленському йти второваною доріжкою своїх попередників, коли питання мерів великих міст не вирішувалися шляхом, власне, голосування жителів цих міст, а вирішувалися на Банковій. Давайте вже власне відходити від таких поганих українських традицій", – резюмував експерт.

Раніше блогер Олена Монова на своїй сторінці Фейсбук з посиланням на канал DubinskyPro опублікувала відео з праймеріз кандидатів у мери Києва від "Слуги народу". На опублікованому відео під час свого виступу у присутності Президента України Зеленського, спікера Верховної Ради Разумкова, голови Офісу Президента Єрмака і Прем'єр-міністра Шмигаля, нардеп Олександр Дубинський нібито заявляє, що він обговорював з Президентом використання силового ресурсу на київських виборах проти Кличка.

"Поки ви зараз бачите опитування, де у нього 40%, а у нас – 7%, це просто тому, що ми не почали наступати. І як тільки ми почнемо і будемо робити це однією командою, ви побачите, як він попливе. А якщо ще будуть підніматися ці кримінальні справи, про які ми з Володимиром Олександровичем (Зеленським – ред.) говорили, я думаю, що він навіть не доживе до виборів", – сказав Дубинський.