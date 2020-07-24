Справа суддів Окружного адмінсуду Києва (ОАСК) ведеться з масою процесуальних порушень через що його буде дуже важко захистити в суді. При цьому слідство висуває звинувачення, які не зможе довести.

Про це заявив колишній заступник генерального прокурора України Олексій Баганець, коментуючи останні події навколо ОАСК.

На його думку, співробітники НАБУ користуються недосконалістю українського законодавства, порушуючи справи за фактами, які потім не можуть довести у суді.

"З 2012 року існує стаття 214 Кримінально-процесуального кодексу, яка суперечить як Конституції України, так і Європейської конвенції з прав людини. Згідно цієї статті, слідчий і прокурор зобов'язані зареєструвати кримінальне провадження на підставі заяви про злочин. У працівників НАБУ є аудіозаписи телефонних розмов, а також розмов, які нібито відбувалися у кабінеті глави ОАСК. І ось вони з будь-якої частини цих розмов, там, де вважають, що, можливо, скоєно злочин, можуть порушувати кримінальні справи. Рік тому на підставі цих аудіозаписів вони зареєстрували кримінальне провадження, пройшов рік і жодних результатів розслідування вони суспільству не пред'явили. Я так розумію, вони зрозуміли, що у тих записів немає судової перспективи, тому вони зареєстрували нове кримінальне провадження, але вже за іншими статтями Кримінального кодексу. А оскільки суспільство у нас на таке "ведеться", опублікували частково ще якісь записи", - розповів юрист.

При цьому, на його думку, співробітники НАБУ і прокурори САП взагалі не мали права цього робити.

"Це грубе порушення кримінально-процесуального законодавства. Детективи НАБУ і прокурори САП не мають права розголошувати дані досудового розслідування, навіть з дозволу слідчого, якщо ці дані ганьблять честь і гідність людини, який не визнаний судом винним... Я не захищаю цих суддів, але я поважаю принцип презумпції невинності. До тих пір, поки вина людини не доведена в законному порядку, не підтверджено обвинувальним вироком суду, що людей не можна вважати злочинцями, тим більше давати зрозуміти всьому суспільству, що це злочинці і що вони скоїли злочин", - нагадав експерт.

Він вважає, що насправді йдеться не про боротьбу з корупцією в суді, а про спроби встановити контроль над судом.

"Відразу після публікації цих записів, після пресконференції керівництва НАБУ та представника прокуратури, тут же з'явилося колективне звернення 6-7 так званих громадських організацій, які фінансуються з-за кордону, вони звернулися до президента України із закликом ліквідувати ОАСК. Так я хотів би задати їм питання - навіть якщо голову суду або 5 суддів цього суду ви підозрюєте у скоєнні злочину, то для чого і на якій підставі ліквідувати весь суд? Там же значно більше людей працює, 4 або 5. Це все говорить про те, що мова йде про кампанії, спрямованої проти цього суду. Суду, який комусь заважає реалізовувати якісь плани в Україні", - вважає юрист.

Він також не розуміє, чому громадські активісти так кваплять Генеральну прокуратуру з підписанням подання на звільнення суддів ОАСК.

"Кримінальне провадження розслідується детективами НАБУ, у них є своя прокуратура, хоча це нонсенс – ми єдина держава в Європі, в якому дві прокуратури. Так ось, там (в САП, - Ред.) є керівник, який повинен підписувати такі подання. Він у відпустці, ну так це ж не трагедія - Холодницький ж не пішов у відпустку на рік. Якщо ви вже розслідували справу і немає ніякої судової перспективи, то чому ви сьогодні поспішайте і наполягаєте на тому, щоб це подання негайно підписав Генпрокурор або його заступник? Є конкретний керівник антикорупційної прокуратури, він вийде з відпустки і підпише. Це не завадить розслідування конкретного кримінального провадження і збору доказів. Зроблять подання або через тиждень або два – це не впливає на розслідування виробництва", - вважає він.

У той же час Він переживає із-за того, що допущені наслідком порушення кримінально-процесуального законодавства зовсім позбавляють цю справу судової перспективи.

"Якщо справа дійде колись до суду, то, природно, факти порушень будуть використані стороною захисту з метою звільнення конкретних осіб від кримінальної відповідальності. Якщо на це не зверне уваги наш спеціалізований особливий суд (Вищий антикорупційний суд), то є Верховний суд України, є Європейський суд з прав людини. Однозначно, що на докази, які здобуті з порушенням КПК, суд не має права посилатися при прийнятті рішення по справі. Тому, природно, всі порушення будуть використані проти слідства... Це ж стосується і так званих записів. Якщо ці дані були отримані з порушенням порядку, встановленого КПК, а я впевнений на 100%, що так воно так і було, то взагалі нема про що говорити. Не можна в суді використовувати докази, отримані злочинним шляхом", - вважає фахівець.

Він також піддає сумніву ті звинувачення, які висуваються проти суддів ОАСК. Ним, зокрема, інкримінують захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над ВККС і ВСП. На думку експерта, це звинувачення абсурдно, оскільки ці органи виконують технічну функцію забезпечення роботи судової системи — це державні органи, але не органи влади. А, значить, тут взагалі неможливо говорити про захоплення державної влади.

"Те, що там немає ніякого захоплення державної влади, це, я думаю, студенту першого-другого курсу юридичного факультету відомо. Це абсолютно придумане, маразматичне звинувачення", - вважає колишній прокурор.