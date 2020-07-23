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23 липня 2020, четвер, 19:07 326 Документ
Суспільство 2020-07-23T20:00:03+03:00
Українські Новини
Ткаченка підтримав на 25 млн фільм Сенцова за рішенням часів Азарова, але в 6 разів дорожче

Ткаченка підтримав на 25 млн фільм Сенцова за рішенням часів Азарова, але в 6 разів дорожче

Кира Молчанова
Олег Сенцов, фінансування, Держкіно, Олександр Ткаченко
Олег Сенцов. Фото: прес-служба АртхаусТраффик
Олег Сенцов. Фото: прес-служба АртхаусТраффик

Виділення державної підтримки в 25 млн грн на фільм Олега Сенцова "Носоріг", про який першим захоплено повідомив особисто брав участь у засіданні комісії Міністр культури Олександр Ткаченко, буде проведено на виконання наказу Мінкультури від 2012 року.

Про це йдеться в рішенні Ради щодо державної підтримки кінематографії №100 від 09.07.2020 року "Про надання державної підтримки ТОВ "Край Кинема" на виробництво фільму "Носоріг", копія якого надана Держкіно на запит Українських Новин.

"Програми виробництва та розповсюдження національних фільмів... за якими Держкіно укладені державні контракти на виробництво на умовах державного замовлення до набрання чинності цього Закону, повинні бути завершені (...) Національний ігровий фільм "Носоріг" повинен бути завершений виробництвом", - йдеться в тексті рішення Ради.

При цьому рішення вказується сума коштів, що виділяються державою на 25,1 млн грн, що становить 50% вартості його виготовлення.

При цьому, Рада посилається на наказ Міністерства культури №1016 від 21.09.2012 року за підписом Міністра Михайла Кулиняка, за яким фільм "Носоріг" включений в Програму виробництва та розповсюдження національних фільмів на 2012/2013годы як один з переможців третього конкурсного відбору проектів.

Правда, в 2012 році було передбачено виділити на фільм з коштів Держбюджету 3,9 млн грн, що становило 50% вартості його виробництва. Іншу частину суми планували виділити польський і німецький фонди.

Планувалося, що 95-хвилинний фільм "Носоріг", в якому Олег Сенцов виступає сценаристом і режисером, буде проведений до 2014 року.

Згідно із рецензії, в кінострічці розповідається про душевні терзання молодого колишнього злочинця, який згадує епізоди свого життя. Проте фільм так і не був завершений. У 2014 році Олег Сенцов був затриманий в Сімферополі і в серпні 2015 року засуджений російським судом на 20 років за нібито причетність до тероризму. Лише у вересні 2019 року український режисер зміг повернутися на Батьківщину в рамках обміну на російських військових злочинців і військовополонених.

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