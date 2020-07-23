Заборгованість підприємств ТКЕ за розподіл газу становить 1 млрд гривень, - Асоціація газового ринку

Асоціація газового ринку України заявляє, що заборгованість підприємств теплової комунальної енергетики (ТКЕ) за розподіл газу становить 1 млрд гривень.

Про це йдеться в повідомленні асоціації, передають Українські Новини.

"З початку року борги виробників тепла для потреб населення перед операторами газорозподільних мереж (ГРМ) вже становили понад 1 млрд гривень. Боргова криза вимагає рішення напередодні опалювального сезону. За даними операторів ГРС, підприємства теплокомуненерго, що виробляють тепло та гарячу воду для населення, з початку року заборгували за розподіл газу 1 млрд гривень", - йдеться в ньому.

Наголошується, що борги ТКЕ, виникли внаслідок неповної оплати послуг населенням, а також через те, що тарифи не повністю покривають витрати на виробництво теплової енергії та її транспортування.

Також, на думку голови асоціації Дениса Сенектутова, слід розглянути можливість списання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих компаній та вжити заходів із встановлення таким підприємствам економічно обґрунтованих тарифів на теплову енергію, щоб забезпечити в майбутньому своєчасність розрахунків за розподіл газу і за сам газ, поставлений цим підприємствам.

"За десятки років застосування спецрахунків не існує жодного успішного кейса вирішення проблем у сфері ЖКГ. Приклади підприємств ТКЕ, а також водоканалів показують, що спецрахунки гарантовано доводять такі підприємства до банкрутства, в той же час питання боргів повністю не вирішується", - зазначив Сенектутов.

Уточнюється, що сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ і теплоелектроцентралей (ТЕЦ) за газ становить близько 37,2 млрд гривень.