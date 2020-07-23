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23 липня 2020, четвер, 16:51 439
Суспільство 2020-07-23T18:15:02+03:00
Українські Новини
Портовики мітингують під Мінінфраструктури, вимагаючи пояснень щодо двох російських буксирів в Чорноморському

Портовики мітингують під Мінінфраструктури, вимагаючи пояснень щодо двох російських буксирів в Чорноморському порту, - ЗМІ

Ольга Фандорина
Мітинг, Буксири, Мінінфраструктури

У четвер, 23 липня, працівники Чорноморського та Одеського торговельних портів проводять мітинг під будівлею Міністерства інфраструктури України. Вони вимагають прибрати з портів Великої Одеси російські буксири і створити рівні правила гри, щоб державні і приватні буксири конкурували на рівних умовах у всіх портах України, пише УНІАН.

На мітингу виступили керівники профспілок і співробітники обох портів. Всього в заході взяли участь близько 50 портовиків. Вони тримали плакати: "Ні піратам в порту" і "МІУ = бездіяльність".

Керівник профспілки МТП "Чорноморськ" Сергій Бризгалов, виступаючи, нагадав, що 17 липня в порт Чорноморська зайшли два російських буксира.

"У морський порт Чорноморська 17 липня зайшли два буксири: DIAMOND N і TOPAZ N. Ці буксири належать офшорній компанії з Гонконгу Henford Logistics Ltd, яка на 100% акцій належить Новоросійському МТП. Тобто, роботу українських буксирів забирають судна, що належать РФ. Це не може не турбувати і турбувати нас. Це крах державності у морському транспорті", - заявив Сергій Бризгалов.

Пізніше до учасників мітингу вийшов в. о. гендиректора директорату морського і річкового транспорту Іван Іванчик. Відповідаючи на питання кореспондента, як так вийшло, що в умовах санкцій в українські порти потрапили російські буксири, які забирають роботу у портовиків, чиновник сказав: "Я тільки зараз почув, що там функціонують два буксири, які нібито належать якійсь компанії. Я вважаю, що це питання має бути вивчений компетентними правоохоронними органами. Вони повинні дати належну оцінку цьому. Моя позиція як громадянина - це неприпустимо ".

Він також додав, що цим питанням повинна займатися СБУ. "У мене мало інформації, щоб щось коментувати - чиї це суду. Але якщо дійсно є підтвердження, що це так (що DIAMOND N і TOPAZ N належить російській компанії - ред.) - це неприпустимо. Суб'єкти господарювання, форми власності країни-агресора не можуть і не мають повноважень здійснювати свою діяльність на території країни, у відношенні якого вони здійснюють агресію. Я так розумію, що це питання відноситься до компетенції СБУ. Якщо це дійсно судна країни-агресора", - додав Іванчик.

Нагадаємо, бізнесмен і активіст Дем'ян Ганул раніше заявив, що в Чорноморському порту українського державного підприємства вже кілька днів перебувають човни Diamond N і Topaz N компанії Henford Logistics Limited " (Гонконг), акції якої на 80% належать новоросійському торговому дому.

Пізніше правозахисник і блогер Сергій Наумович на своїй сторінці в Facebook оприлюднив документи, які підтверджують, що буксири належать РФ. “Документи про те, що бенефіціарами фірми, яка володіє цими буксирами, є російська структура. Генеральний директор компанії Henford Logistics Limited – Інна Кузнецова, громадянка Російської Федерації. Крім того, виписки з реєстру Гонконгу 2020 року випливає, що гонконгська компанія Henford Logistics Limited належить Новоросійському порту (РФ) з тим же директором — пані Інною Кузнєцової. Вона ж була директором і 10 років тому", — написав Сергій Наумович.

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