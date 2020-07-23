Глава НБУ Кирило Шевченко вперше зустрівся з представниками МВФ

Глава Національного банку Кирило Шевченко провів першу зустріч з представниками Міжнародного валютного фонду і пообіцяв, що НБУ виконає всі зобов'язання, взяті в рамках меморандуму.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

"МВФ був, є і буде ключовим стратегічним партнером України в цілому і Національного банку україни зокрема. Тому повне і успішне виконання програми співпраці з МВФ є моїм пріоритетом. Можу запевнити, що всі зобов'язання, які Національний банк взяв на себе Меморандумом про економічну та фінансову політику, будуть виконані повністю і в строк", – підкреслив глава Національного банку.

Зокрема, Шевченко зазначив, що, як і для МВФ, згідно з Меморандумом про співпрацю з Україною, для нього одним з пріоритетів є зменшення обсягу непрацюючих кредитів, які сьогодні обтяжують банківську систему, у тому числі баланси державних банків. Адже оздоровлення балансів банків допоможе пожвавити кредитування, що буде сприяти більш швидкому відновленню економіки.

Представники Міжнародного валютного фонду відзначили, що багато в чому саме завдяки зваженій політиці Національного банку України була забезпечена макроекономічна стабілізація в останнє п'ятиріччя; і це було б неможливо без незалежності НБУ.

Зі свого боку голова НБУ запевнив представників міжнародної організації, що глибоко поважає незалежність Національного банку: "НБУ отримав інституційну незалежність у 2015 році саме для того, щоб ми мали можливість виконувати наш мандат і завдяки цьому підвищувати добробут українців".

Сторони обговорили поточний стан співпраці у рамках Меморандуму між Україною та МВФ та обмінялися думками щодо викликів, які стоять перед українською і світовою фінансовою системою в контексті коронакризи.