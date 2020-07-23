підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Економіка
  • За I півріччя із незаконного обігу вилучено пального на 300 млн грн, – ДФС
23 липня 2020, четвер, 14:37 627
Економіка 2020-07-23T15:00:02+03:00
Українські Новини
За I півріччя із незаконного обігу вилучено пального на 300 млн грн, – ДФС

За I півріччя із незаконного обігу вилучено пального на 300 млн грн, – ДФС

Елизавета Кесельман
ДФС, Пальне, Незаконний обіг пального
Пальне. Фото: pixabay.com
Пальне. Фото: pixabay.com
Державна фіскальна служба України веде роботу з протидії незаконному виробництву та обігу паливно-мастильних матеріалів відразу за кількома напрямками. Серед основних - детінізація ринку підакцизних товарів, в тому числі пального, участь у діяльності регіональних міжвідомчих робочих груп, які створено за дорученням Уряду, перевірка інформації від представників бізнесу та громадськості про можливі об’єкти незаконної торгівлі пальним. Про це ДФС повідомила на своєму офіційному сайті.

За I півріччя 2020 року податкова міліція вилучила з незаконного обігу близько 14 тис. тонн пального на суму понад 300 млн гривень. Припинено діяльність 8 незаконних виробництв паливно-мастильних матеріалів. 

Крім цього співробітники ДФС в складі регіональних міжвідомчих робочих груп під керівництвом обласних державних адміністрацій перевірили діяльність 3206 об’єктів торгівлі паливно-мастильними матеріалами (АЗС/АГЗС), в результаті чого виявлено та припинено 833 факти нелегальної торгівлі пальним. З незаконного обігу було вилучено 16,2 тисяч тонн на сумму 381 млн гривень. На 538 нелегальних АЗС демонтовано обладнання. Складено 458 протоколів про адміністративні правопорушення суб'єктами господарювання та застосовано штрафні санкції на загальну суму понад 180 млн гривень.

"Після застосування штрафів, власники незаконних заправок демонтують обладнання й припиняють свою діяльність. Але на цьому робота ДФС не зупиняється, адже важливо, щоб за цими адресами незаконна діяльність не відновлювалась. Тому, здійснюємо постійний моніторинг. За останньою інформацією, на більшості незаконних об’єктів, все ж, відсутні ознаки відновлення роботи. Це є відчутним результатом!", – зазначив в.о. Голови ДФС України Сергій Солодченко.

Більше новин про: ДФС Пальне Незаконний обіг пального

НБУ погіршив прогноз падіння ВВП у 2020 з 5% до 6%
У Київській області другий день поспіль зростає кількість нових випадків коронавірусу. 6 осіб госпіталізували
Новини
За I півріччя із незаконного обігу вилучено пального на 300 млн грн, – ДФС 14:37
НБУ поліпшив прогноз зростання інфляції від 6% до 4,7% в 2020 14:33
НБУ зберіг облікову ставку на 6% 14:22
Спецодяг для газовиків від RGC Production: розширення виробництва після першого півріччя роботи 14:21 Прес-реліз
НБУ погіршив прогноз падіння ВВП у 2020 з 5% до 6% 14:16
більше новин
Колишній глава ВСЮ вважає незаконними дії правоохоронців щодо суддів Окружного адмінсуду 14:48
За I півріччя із незаконного обігу вилучено пального на 300 млн грн, – ДФС 14:37
Жванія заявив, що передавав через Клімкіна єврочиновникам хабар у 5 млн євро за підтримку Порошенка 12:17
У Києві протестували проти бездіяльності правоохоронців у розслідуванні справи про наркоторгівлю
У Києві протестували проти бездіяльності правоохоронців у розслідуванні справи про наркоторгівлю, - ЗМІ 17:50
Ярославський закликав глав МВС, СБУ і Генпрокурори покарати винних у нападі на міжнародного партнера DCH 15:08
більше новин
Валентин Бур'янів. Фото: Facebook/Valentyn Buryanov
Суд виправдав плавця з Гідропарку, за яким гналися поліцейські під час жорсткого карантину 15:46
Штурм автобуса. Фото: Антон Геращенко
Терориста Максима Кривоша затримали, заручників випустили з автобуса 21:52
Ми не втратили нікого, — Зеленський про звільнених заручників у Луцьку 09:00
Зеленський розповів, як умовив Кривоша відпустити заручників 10:40
Активіста Кучапіна знайдено мертвим у квартирі в Києві 13:24
більше новин
Харківська область готова до пом'якшення карантину. 6 областей — не готові
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok