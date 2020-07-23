Європейська Бізнес Асоціація заявляє про тиск Антимонопольного комітету на іноземних інвесторів

В ЕВА зазначили, що АМКУ наклало штраф у 3,1 млрд грн. на міжнародні тютюнові компанії за свої власні рішення - дозволи на концентрацію дистриб'юторів тютюнового ринку.

Європейська Бізнес Асоціація занепокоєна ситуацією, з якою наразі стикнулися міжнародні виробники тютюнових виробів. Зокрема, мова йде про рішення Антимонопольного комітету України стягнути штраф з чотирьох найбільших виробників тютюнової продукції на загальну суму 3,1 млрд. грн., а також судові процеси навколо цього рішення.

Про це йдеться в офіційному листі Європейської Бізнес Асоціації.

В ЕВА нагадали, що ситуація, яка склалася, є наслідком структурних змін ринку дистрибуції тютюнової продукції у 2011-2012 роках. При цьому в Європейській Бізнес Асоціації підкреслили, що такі зміни відбулися зі згоди Антимонопольного комітету України, який свого часу надав відповідні дозволи на концентрацію.

Також у Європейській Бізнес Асоціації розкритикували спробу попереднього керівництва Антимонопольного комітету накласти арешт на банківські рахунки і майно тютюнових компаній, які судяться зараз з АМКУ.

- 30 червня АМКУ було подано процесуальні документи про стягнення штрафу та забезпечення позову у вигляді накладення арешту на банківські рахунки та майно учасників справи. Такі дії в момент оскарження рішення в суді першої інстанції не узгоджуються з положеннями Закону України "Про захист економічної конкуренції" - впевнені в Європейській Бізнес Асоціації.

В ЕВА також зазначили, що дії Антимонопольного комітету України можуть суперечити ст.255 Угоди про Асоціацію між Україною і Євросоюзом, за якою Україна зобов'язалася застосовувати своє законодавство про конкуренцію у прозорий спосіб та поважати принципи процесуальної справедливості та права на захист.

- Такі кроки можуть розглядатися як тиск на міжнародних інвесторів, що матиме своїм наслідком негативний ефект на тютюновий ринок в цілому, падіння надходжень до держбюджету та створення передумов для безпрецедентного зростання контрабанди, – прогнозують в Європейській Бізнес Асоціації.

В ЕВА нагадали, що за час роботи в Україні представники тютюнової індустрії інвестували понад 2 млрд. доларів у економіку держави, а за результатами 2019 року сплатили 55 млрд. грн. податків до держбюджету. Відповідно, накладання арештів може поставити на паузу роботу 4 міжнародних компаній, які входять в ТОП-10 найбільших платників податків України.

Європейська Бізнес Асоціація закликала органи державної влади до справедливого та неупередженого ставлення до міжнародних інвесторів в Україні і до дотримання принципів незалежності, об’єктивності та неупередженості при розгляді справ щодо оскарження виробниками рішення АМКУ в судах.

Нагадаємо, чимало провідних українських юристів розкритикувало позицію Антимонопольного комітету.

Так, адвокат, керуючий партнер SENSUM Law Firm Віталій Жадобін нагадує, що держава своїми діями сама суттєво обмежує конкуренцію на цьому ринку.

- Вже саме ліцензування складів зберігання значно звужує коло можливих постачальників. Але головна вимога тютюнового бізнесу – простеження ланцюга доставки і розповсюдження, адже питання контрабанди вкрай важливе та болюче для будь-якої країни. Отже коло продавців та постачальників обмежується законом і зрозумілими та обґрунтованими вимогами, – пояснює Віталій Жадобін специфіку тютюнового ринку.

- Є вимоги закону та є один дистриб'ютор, який їм відповідає. Що робити? До того ж дозвіл на створення такого великого дистриб'ютора свого часу надав сам АМКУ, – нагадує керуючий партнер SENSUM Law Firm Віталій Жадобін.

Про те, що у 2011 р. Антимонопольний комітет надав усі необхідні дозволи для ТК "Мегаполіс-Україна" (попередня назва "Тедіс") нагадує і експерт Інституту законодавства при Верховній Раді, профессор, доктор наук Валерій Воротін.

- Якщо в цій ситуації Антимонопольний комітет і може когось оштрафувати – то хіба що самого себе. Адже він сам у 2011 р. видав дозволи на концентрацію і узгоджені дії, які передбачали зобов’язання дистрибуції не здійснювати оптовий продаж без дозволу "Мегаполіса" протягом 10 років. Виробників тоді навіть не проінформували – поставили перед фактом вже прийнятого рішення. Компанії-дистрибутори, які раніше працювали з виробниками, просто надіслали листи-повідомлення про припинення співпраці. Тобто причина штрафу не просто необгрунтована, вона абсурдна, – впевнений Валерій Воротін.