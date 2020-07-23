"Дніпро" стане найбільшим кіберспортивним готелем світу, – Кохановський

Переможцями в аукціоні за готель "Дніпро" стали не російські олігархи, а українські айтішники, які хочуть перетворити його в унікальний кіберспортивний готель. Таку заяву зробив IT-підприємець і професійний кіберспортсмен Олександр Кохановський на своїй сторінці в Facebook.

Новий співвласник готелю "Дніпро" разом з однодумцями ще кілька років тому задумував великий інфраструктурний кіберспортивний проект. За його словами, це повинна була бути ціла екосистема з сучасною багатофункціональною кіберспортивної ареною для всеукраїнських та міжнародних турнірів, що об'єднує ключових гравців кіберспортивного ринку.

Кохановський заявив, що "Дніпро" - це перша частина майбутнього масштабного проекту, і, крім атрибутів топового готелю (ресторани, SPA і фітнес-центри), у "Дніпра" будуть і унікальні киберспортивные елементи: тренувальні зони, кіберспортивна сцена, спеціальні номери для професійних гравців, а також найкращий у світі players' lounge.

Окремо, IT-підприємець підкреслив, що такий проект - це величезний світовий ринок і великі можливості для України:

"Ви знаєте, що я все життя презентував Україну у світі кіберспорту. Це величезний світовий ринок і великі можливості для економіки нашої країни, так що прийшов час презентувати Україну світові кіберспорту", - додав він.