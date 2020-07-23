підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
23 липня 2020, четвер, 12:21 404
Нерухомість 2020-07-23T12:33:07+03:00
Українські Новини
"Дніпро" стане найбільшим кіберспортивним готелем світу, – Кохановський

"Дніпро" стане найбільшим кіберспортивним готелем світу, – Кохановський

Елизавета Кесельман
Готель Дніпро, Олександр Кохановський
Готель
Готель "Дніпро". Фото: Вікіпедія

Переможцями в аукціоні за готель "Дніпро" стали не російські олігархи, а українські айтішники, які хочуть перетворити його в унікальний кіберспортивний готель. Таку заяву зробив IT-підприємець і професійний кіберспортсмен Олександр Кохановський на своїй сторінці в Facebook.

Новий співвласник готелю "Дніпро" разом з однодумцями ще кілька років тому задумував великий інфраструктурний кіберспортивний проект. За його словами, це повинна була бути ціла екосистема з сучасною багатофункціональною кіберспортивної ареною для всеукраїнських та міжнародних турнірів, що об'єднує ключових гравців кіберспортивного ринку.

Кохановський заявив, що "Дніпро" - це перша частина майбутнього масштабного проекту, і, крім атрибутів топового готелю (ресторани, SPA і фітнес-центри), у "Дніпра" будуть і унікальні киберспортивные елементи: тренувальні зони, кіберспортивна сцена, спеціальні номери для професійних гравців, а також найкращий у світі players' lounge.

Окремо, IT-підприємець підкреслив, що такий проект - це величезний світовий ринок і великі можливості для України:

"Ви знаєте, що я все життя презентував Україну у світі кіберспорту. Це величезний світовий ринок і великі можливості для економіки нашої країни, так що прийшов час презентувати Україну світові кіберспорту", - додав він.

Більше новин про: Готель Дніпро Олександр Кохановський

Захворюваність на коронавірус зростає третій день поспіль
Адаптивний карантин в Україні продовжили. Скільки днів до його завершення і що дозволено
Новини
SkyUp ввів формат триденних подорожей з проживанням у готелях. У скільки обійдеться вікенд 12:32
Європейська Бізнес Асоціація заявляє про тиск Антимонопольного комітету на іноземних інвесторів 12:27
"Дніпро" стане найбільшим кіберспортивним готелем світу, – Кохановський 12:21
Чоловік, який погрожував правоохоронцям гранатою в Полтаві, взяв в заручники поліціянта 12:03
Харківська область готова до пом'якшення карантину. 6 областей — не готові 12:03
більше новин
Колишній глава ВСЮ вважає незаконними дії правоохоронців щодо суддів Окружного адмінсуду 14:48
Україна повинна розраховувати на власні сили у боротьбі з пандемією коронавірусу, - Маркосян 13:13
Жванія заявив, що передавав через Клімкіна єврочиновникам хабар у 5 млн євро за підтримку Порошенка 12:17
У Києві протестували проти бездіяльності правоохоронців у розслідуванні справи про наркоторгівлю
У Києві протестували проти бездіяльності правоохоронців у розслідуванні справи про наркоторгівлю, - ЗМІ 17:50
Ярославський закликав глав МВС, СБУ і Генпрокурори покарати винних у нападі на міжнародного партнера DCH 15:08
більше новин
Штурм автобуса. Фото: Антон Геращенко
Терориста Максима Кривоша затримали, заручників випустили з автобуса 21:52
Україна повинна розраховувати на власні сили у боротьбі з пандемією коронавірусу, - Маркосян 13:13
Економічний комітет Верховної Ради звернувся до Зеленського і Шмигаля через незаконний тиск на агрохолдинг Бахматюка, - ЗМІ 13:13
Валентин Бур'янів. Фото: Facebook/Valentyn Buryanov
Суд виправдав плавця з Гідропарку, за яким гналися поліцейські під час жорсткого карантину 15:46
Після різкого зростання захворюваність на коронавірус у Києві пішла на спад 11:32
більше новин
МОЗ розробило правила проведення футбольних матчів з присутністю вболівальників під час карантину
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok