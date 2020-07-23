Труханов ввів мораторій на висотну забудову узбережжя Одеси

Тема висотної забудови узбережжя була і залишається предметом конфлікту в Одесі вже довгі роки. Серед інших про цю проблему регулярно сигналізують ЗМІ та активна громадськість.

Про це під час сесії заявив мер Одеси Геннадій Труханов, передає РБК-Україна.

Одеський міський голова підкреслив, що в конфлікті завжди дві сторони. І в даному випадку мова

Одеський міський голова підкреслив, що в конфлікті завжди дві сторони. І в цьому випадку мова йде про забудовників, які претендують на ласий шматок землі та отримують необхідні дозвільні документи в Києві.

"Тут є і третя сторона. Це одесити, громада. І вона, безумовно, постраждали. Причому, за законом, саме одеситам має належати ця земля", - сказав мер Одеси.

Труханов наголосив, що нинішня влада вже зробила ряд кроків для вирішення даної проблеми. Але через відсутність низки повноважень боротьба не приносить бажаних результатів.

"Я вважаю, що мораторій на висотну забудову одеського узбережжя повинен бути втілений на практиці й неухильно виконуватися", - сказав він.

Мер Одеси дав ряд відповідних протокольних доручень, серед яких, зокрема, введення мораторію на видачу нових містобудівних умов і обмежень для проектування об'єктів будівництва в прибережній зоні й в центральному історичному ареалі міста Одеси.

"Нас не лякають труднощі на цьому шляху. Ще Будинок Руссова показав нам, що нерозв'язних проблем не буває. А значить, і в цьому питанні ми зможемо навести порядок", - резюмував Геннадій Труханов.

Нагадаємо, раніше Труханов розкритикував ОПЗЖ за спробу заблокувати стратегічне для міста фінансування.

Як зазначалося, йдеться про кредитні кошти, які, зокрема, будуть витрачені на ремонт житлового фонду, ліфтів, реконструкцію міського зоопарку та інше.