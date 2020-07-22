У Дніпропетровській області місцевий чиновник обробляє державну землю і здає держприміщення в свою користь, -

Голова Горьковської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області Леонід Баєв самовільно незаконно обробляє земельні ділянки, які перебувають у володінні та користуванні державного підприємства "НВД АФ" Наукова "НААН".

Про це стало відомо з єдиного реєстру досудових розслідувань, пишуть Економічні новини.

Так, у травні поточного року службою безпеки ДП "НВД АФ "Наукова" НААН" було встановлено, що за замовленням Леоніда Баєва земельні ділянки, які перебувають у законному володінні ДП "НВД АФ "Наукова" НААН", силами місцевого фермера Мелешка В. С. було опрацьовано і засіяно насінням соняшнику. За даним фактом керівництвом землекористувача було подано ряд заяв у місцеві органи поліції.

21 травня 2020 було порушено кримінальне провадження № 12020040440000660 за статтею 197-1 КК України (самовільне зайняття земельної ділянки), але на цьому етапі реагування поліції на незаконний злочинний захоплення (рейдерство) і використання чужого майна паном Баєвим закінчилося.

За інформацією джерела видання в облраді, Леонід Баєв, користуючись необмеженою владою в районі продовжує незаконно використовувати також і ряд нежитлових будівель, що належать ДП "НВД АФ "Наукова" НААН". І це незважаючи на той факт, що наявні судові рішення від 2011 року, набрали чинності (про звільнення і повернення ПП Баєвим Леонідом Олександровичем цих будівель власнику).

У зв'язку з цим 26.05.2020 року порушено ще одне кримінальне виробництво № 12020040440000686 за статтею 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем), яке також не мало належного розвитку.

У той же час сам пан Баєв і члени його сім'ї майже 10 років щодня продовжують незаконно збагачуватися за рахунок державного майна, проводячи в цих приміщеннях свою підприємницьку діяльність, а також здаючи в оренду частину названих будівель третім особам.

Нажиті на державному майні засоби сім'ї Баєвих вкладає в нерухомість — згідно декларації посадової особи за 2018, все нерухоме майно, зареєстроване на дружину. За період перебування на посаді голови Горьківської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області (близько 5 років) сім'я Баєвих встигла придбати: у 2016 році — житловий будинок площею 290 кв. м. та земельна ділянка 1776 кв. м. в рідному селі; у 2018 році — 2 земельні ділянки у Полтавській області 218 кв. м. і 6228 кв. м.