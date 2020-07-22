підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
22 липня 2020, середа, 18:04 16
Судова влада 2020-07-22T20:00:02+03:00
Українські Новини
НААУ та ДСА домовилися про інтеграцію Єдиного реєстру адвокатів України з "Електронним судом"

НААУ та ДСА домовилися про інтеграцію Єдиного реєстру адвокатів України з "Електронним судом"

Ольга Фандорина
НААУ, ЄСІТС, ДСА, ЄРАУ

Національна асоціація адвокатів України і Державна судова адміністрація України підписали меморандум про взаємодію і співпрацю, який спрямований, серед іншого, на інтеграцію Єдиного реєстру адвокатів України (ЄРАУ) з підсистемою «Електронний суд» Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС).

Документ підписали голова НААУ Лідія Ізовітова і голова ДСА Зеновій Холоднюк.

Сторони домовилися співпрацювати в напрямках розвитку електронного судочинства та сектору електронних комунікацій; обмінюватися інформацією в рамках спільних проектів і проводити консультації; організовувати спільні наради, семінари, робочі групи у сфері електронного судочинства та електронних комунікацій, а також надавати відповідних фахівців і експертів.

Меморандум передбачає розроблення модулів, програм та курсів для адвокатів, спрямованих на навчання роботі з «Електронним судом»; забезпечення взаємодії інформаційних систем сторін з іншими інформаційними системи державних органів, підприємств та установ; розширення інформованості громадян про роль електронного судочинства.

Крім того, НААУ і ДСА домовилися в рамках своїх повноважень взаємодіяти з питань дотримання прав та гарантій адвокатської діяльності; взаємодіяти з питань дотримання безпеки в приміщеннях судів

Для інтеграції Єдиного реєстру адвокатів України з підсистемою «Електронний суд» має бути забезпечена перевірка повноважень адвокатів при використанні інструментів підсистеми через ЄРАУ; створений окремий функціонал електронного кабінету «Електронного суду» для адвокатів; забезпечений доступ адвокатів до функцій «Електронний» суд через електронний кабінет адвоката в ЄРАУ; забезпечена можливість доступу помічників адвокатів до підсистеми.

НААУ і ДСА будуть спільно тестувати підсистему «Електронний суд» і узгоджувати проекти законодавчих та інших нормативних актів, необхідних реалізації завдань укладеного документу.

Меморандум може бути доповнений і уточнений шляхом розробки і підписання додаткових угод. Він діятиме безстроково, якщо жодна с сторін не захоче його припинити.

Більше новин про: НААУ ЄСІТС ДСА ЄРАУ

Рада НБУ призначив Гелетія заступник глави Нацбанку замість Чурія
"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для населення
Новини
У Дніпропетровській області місцевий чиновник обробляє державну землю і здає держприміщення в свою користь, - ЗМІ 19:13
За порушення карантину суди наклали штрафи на 7,7 млн гривень 18:33
У червні промислове виробництво скоротилося на 5,6% 18:30
НААУ та ДСА домовилися про інтеграцію Єдиного реєстру адвокатів України з "Електронним судом" 18:04
Кабмін поділив регіони на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червоної" зони. Що це значить 18:03
більше новин
Колишній глава ВСЮ вважає незаконними дії правоохоронців щодо суддів Окружного адмінсуду 14:48
Україна повинна розраховувати на власні сили у боротьбі з пандемією коронавірусу, - Маркосян 13:13
Жванія заявив, що передавав через Клімкіна єврочиновникам хабар у 5 млн євро за підтримку Порошенка 12:17
У Києві протестували проти бездіяльності правоохоронців у розслідуванні справи про наркоторгівлю
У Києві протестували проти бездіяльності правоохоронців у розслідуванні справи про наркоторгівлю, - ЗМІ 17:50
Ярославський закликав глав МВС, СБУ і Генпрокурори покарати винних у нападі на міжнародного партнера DCH 15:08
більше новин
За добу смертність від коронавірусу зросла удвічі, а захворюваність — на 3% 09:30
Для українських туристів за тиждень відкрили ще 13 країн, – МЗС 10:39
Штурм автобуса. Фото: Антон Геращенко
Терориста Максима Кривоша затримали, заручників випустили з автобуса 21:52
Україна повинна розраховувати на власні сили у боротьбі з пандемією коронавірусу, - Маркосян 13:13
Економічний комітет Верховної Ради звернувся до Зеленського і Шмигаля через незаконний тиск на агрохолдинг Бахматюка, - ЗМІ 13:13
більше новин
Кабмін продовжив карантин до кінця літа і розділив області на чотири зони
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok