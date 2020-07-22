НААУ та ДСА домовилися про інтеграцію Єдиного реєстру адвокатів України з "Електронним судом"

Національна асоціація адвокатів України і Державна судова адміністрація України підписали меморандум про взаємодію і співпрацю, який спрямований, серед іншого, на інтеграцію Єдиного реєстру адвокатів України (ЄРАУ) з підсистемою «Електронний суд» Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС).

Документ підписали голова НААУ Лідія Ізовітова і голова ДСА Зеновій Холоднюк.

Сторони домовилися співпрацювати в напрямках розвитку електронного судочинства та сектору електронних комунікацій; обмінюватися інформацією в рамках спільних проектів і проводити консультації; організовувати спільні наради, семінари, робочі групи у сфері електронного судочинства та електронних комунікацій, а також надавати відповідних фахівців і експертів.

Меморандум передбачає розроблення модулів, програм та курсів для адвокатів, спрямованих на навчання роботі з «Електронним судом»; забезпечення взаємодії інформаційних систем сторін з іншими інформаційними системи державних органів, підприємств та установ; розширення інформованості громадян про роль електронного судочинства.

Крім того, НААУ і ДСА домовилися в рамках своїх повноважень взаємодіяти з питань дотримання прав та гарантій адвокатської діяльності; взаємодіяти з питань дотримання безпеки в приміщеннях судів

Для інтеграції Єдиного реєстру адвокатів України з підсистемою «Електронний суд» має бути забезпечена перевірка повноважень адвокатів при використанні інструментів підсистеми через ЄРАУ; створений окремий функціонал електронного кабінету «Електронного суду» для адвокатів; забезпечений доступ адвокатів до функцій «Електронний» суд через електронний кабінет адвоката в ЄРАУ; забезпечена можливість доступу помічників адвокатів до підсистеми.

НААУ і ДСА будуть спільно тестувати підсистему «Електронний суд» і узгоджувати проекти законодавчих та інших нормативних актів, необхідних реалізації завдань укладеного документу.

Меморандум може бути доповнений і уточнений шляхом розробки і підписання додаткових угод. Він діятиме безстроково, якщо жодна с сторін не захоче його припинити.