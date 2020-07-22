Ярославський закликав глав МВС, СБУ і Генпрокурори покарати винних у нападі на міжнародного партнера DCH

Власник і президент DCH Олександр Ярославський звернувся з відкритим листом до глав МВС, СБУ і Генпрокуратури з проханням розібратися в ситуації з сьогоднішнім підпалом в Харкові техніки міжнародного партнера компанії DCH Blacksea Consortium (підрозділ глобальної будівельної корпорації Makyol). Документ розміщений на офіційному сайті DCH.

Раніше на сайті Харківської міськради з'явилася інформація про цей напад.

Як відомо, Blacksea Consortium виконує роботи по будівництву автомагістралі, яка з'єднає Салтівку з центром міста. А DCH є стратегічним партнером корпорації Makyol в Україні.

За інформацією міськради, в результаті нападу з використанням пляшок з запалювальною сумішшю були серйозно пошкоджені три вантажних автомобіля, при цьому будівництво триває.

«Нам складно пояснити нашому міжнародного партнера, чому замість обіцяного владою режиму найбільшого сприяння для бізнесу, він з перших же кроків стикається зі злочинністю і не може спокійно виконати свою роботу. Тому прошу Вас відновити правопорядок та забезпечити дотримання законності стосовно харківському проекту Makyol в Україні, а також покарати винних у сьогоднішній спробі підпалу», — сказано у зверненні Олександра Ярославського до міністра внутрішніх справ Арсену Авакову, голові СБУ Івану Баканову, генеральному прокурору Ірині Венедиктовій.

Ярославський також підкреслив у документі, що запросив Makyol в Україну для участі в національному проекті «Велике будівництво», який ініційовано і знаходиться під особистим контролем Президента Володимира Зеленського. І що готовий разом зі своїм партнером «зшивати» країну новими дорогами.

«DCH багато років системно займається залученням в Україну іноземних інвесторів для спільної реалізації проектів, і ми завжди послідовно захищаємо і відстоюємо інтереси всіх наших партнерів. Тому що тим самим ми захищаємо інвестиційний імідж нашої країни і намагаємося підвищити інвестиційну привабливість нашої економіки», - пише бізнесмен. І робить висновок: «Те, як вирішиться ситуація у Харкові, на довгий час стане маркером для всіх міжнародних компаній – можна або не можна вести справи нашій країні».

Олександр Ярославських входить в топ-10 українських бізнесменів за версією Forbes Ukraine. Йому належить група DCH має більш, ніж 20-річну історію і володіє диверсифікованим інвестиційним портфелем, до яких входять активи таких секторів, як фінанси, промисловість, транспорт, девелопмент, будівництво і ін. DCH відома своєю практикою захисту інтересів таких міжнародних компаній як BNP Paribas, Apolla, Citigroup і ін