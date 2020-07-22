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22 липня 2020, середа, 14:48 624
Судова влада 2020-07-22T16:00:02+03:00
Українські Новини
Колишній глава ВСЮ вважає незаконними дії правоохоронців щодо суддів Окружного адмінсуду

Колишній глава ВСЮ вважає незаконними дії правоохоронців щодо суддів Окружного адмінсуду

Елена Новикова
Окружний адміністративний суд Києва Фото: oask.gov.ua
Окружний адміністративний суд Києва Фото: oask.gov.ua

Обшуки в Окружному адмінсуді Києва (ОАСК) і гучні звинувачення на адресу суддів свідчать про непрофесіоналізм органів слідства і про порушення ними закону. У НАБУ не мали права розголошувати досудові матеріали і оголошувати когось винним без рішення суду.

Про це заявив екссуддя Вищого спецсуду з розгляду цивільних і кримінальних справ, голова вищої ради юстиції (2010-2013) Володимир Колісниченко.

"Я категорично не підтримую цю атаку на суддів. Органи слідства не повинні були оприлюднити дані щодо людей, вина яких не доведена. Згідно із законом, людина не може оголошуватися винною, поки немає відповідного вердикту суду. Те, що роблять органи слідства – це не правосуддя, а художній твір. Тільки за це треба карати тих осіб, які дали команду опублікувати ці матеріали. Власне, після такого взагалі складно коментувати дії правоохоронної системи – її у нас немає", - обурений колишній суддя.

Він допускає, що хтось може бути незадоволеним рішеннями ОАСК. Однак, вважає, що з точки зору закону претензії суддям пред'явити складно.

"Судді зараз розуміють, що залишатися судом, діяти строго в рамках закону – найбезпечніша для них стратегія. І саме тому, що проти суду немає законних аргументів, немає можливості в законному порядку скасувати ті чи інші рішення, включається технологія сільського базару. Що на базарі сказали, то всі підхопили і всі обговорюють - що донька у попа гуляща, хоча у попа дочки немає. Ось так і тут. Якщо у когось є до суду питання - дійте по закону, а не бийте ломом, а потім починайте говорити про закон. Це грубе порушення. Вони ставлять в позу всю судову систему, показують, що з кожним суддею", - вважає юрист.

Він переживає, що подібні нападки на суди зовсім зруйнують судову систему країни.

"Якщо ви хочете мати хороший суд, підтримуйте його, стимулюйте до професіоналізму і чесності. Приймайте закони і вимагайте від судової системи їх неухильного виконання. Тоді буде порядок. А нинішня позиція свідчить про низьку якість політичного устрою та недемократичності нашої держави. Якщо так ставляться до судової системи, то це говорить про те, що ми зараз дуже далеко від будь-яких стандартів правосуддя взагалі", - переконаний колишній глава ВСЮ.

Він вважає абсурдними звинувачення на адресу суддів ОАСК в спробі захоплення влади.

"Що таке взагалі захоплення влади? Є поняття злочину за тією чи іншою статтею, так звані кваліфікуючі ознаки. Що таке розбійний напад? Це напад із застосуванням фізичного насильства, небезпечного для життя, з метою заволодіння майном. А що вони вкладають у поняття "захоплення влади"? Те, що судді нібито хотіли паралізувати роботу ВККС? А вона працювала легітимно? Працювала в правовому полі? Кого вона плодила? – Вона плодила суддів, які призначені незаконно, а, отже, всі наступні дію цих суддів-незаконні. Я хочу побачити, що буде, коли ось такий суд призначить довічне покарання, справа потрапить до Європейського суду, і там стане відомо, як обирався цей суд. Або в Конституції написано, що створення спеціальних судів заборонено. А Вищий антикорупційний суд це що таке? Це спеціальний суд. Вони ж закінчили реформу - Порошенко виступав і говорив, що створенням Верховного суду вони завершили реформу, суди вже такі як треба, а через два місяці почали створювати Антикорупційний суд. А чому ж ви того суду не довіряєте?.. Немає суду, немає держави!", - вважає юрист.

Нагадаємо, що стосовно ОАСК вже не в перший раз лунають гучні звинувачення, яким за підсумком закінчуються нічим.

"Ці ж звинувачення звучали в минулому році - що вони (НАБУ і органи прокуратури, - Ред.) зробили? Вони нічого не зробили, вони не зібрали доказів, які свідчать про те, що судді в чомусь винні. Вони зараз роблять вигляд, що тих закритих кримінальних проваджень не існує, і починають ті ж самі обставини видавати за нові. Це наперсточники так роблять. Мені, як професіоналу, дико навіть чути про те, що таке може статися", - заявив юрист.

"Ми такі величезні гроші, мільярди на правоохоронну систему витрачаємо: поліцію, СБУ, НАБУ, САП, НАПК. При цьому в правоохоронній системі зараз колапс. Держава не здатна ні в професійному плані, ні в організаційному плані забезпечити законне право громадян на захист. Наслідки цього будуть дуже серйозними вже восени. Ніхто ж не говорить про те, скільки зараз суддів подали у відставку - всі, у кого є 20 років стажу, масово йдуть у відставку, ніхто не хоче в цих умовах працювати", - переживає колишній суддя.

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