Сергій Головньов: слуги переклали виплату 20% "зеленого" тарифу на всіх платників податків

Головний редактор інтернет-видання "Бізнес Цензор" Сергій Головньов заявляє, що в проголосованному проєкті закону № 3658 про нові правила роботи "зеленої" генерації депутати переклали виплату 20% "зеленого" тарифу на всіх платників податків. При тому, частна підприємств звільнені від сплати "зеленого" тарифу. Він стверджує, що порушено найголовніший принцип нормального ринку – за все платить споживач.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"UPDATE: Інвестаналітики пишуть, НЗФ та ЗФЗ Коломойського не підпдають під визначення "зеленої металургії"

Рада схвалила олігархічний консенсус між Ахметовим і Пінчуком.

Проголосований проєкт закону 3658 про нові правила роботи "зеленої" генерації

Головна новела: ретроспективно зменшується "зелений" тариф для СЕС на 15% та для ВЕС – на 7,5%.

Це типу, пожертва зі сторони "зелених" інвесторів. Нагадаю, що найбільші "зелені інвестори", це Рінат Ахметов, Карл Стурен, китайська CNBM з великою вірогідністю присутності там Андрія Клюєва, британець Річард Дейтс з присутністю там Макара Пасенюка та Максим Єфімов.

Киньте в мене камінь, хто побачив серед них поважних іноземних інвесторів.

Насправді, таке "зменшення" тарифу ні про що. Це десь 7 млрд грн по року. І само по собі воно ринок не сбалансує. Все одно будуть борги. У фракції Слуги народу лунали ідеї проголосувати за більше зниження. Принаймні – 30% для СЕС і 12,5% для ВЕС.

Головна проблема, що "зелений" тариф закладається в тариф на передачу для Укренерго, який сплачують всі. В тому числі і населення. Але населення (ПОКИ ЩО) більше платити не буде. Просто воно взагалі не буде платити за електроенергію, як товар. Замість нього буде платити державний "Енергоатом".

Але великі олігархічні групи теж не хочуть платити високий тариф "Укренерго". Вже перед другим читанням Андрій Герус вніс правку про те, що 20% зеленого тарифу покривається із бюджету України. Тобто, з кишень платників податку – КОЖНОГО з нас.

В той же час, Дмитро Кисилевський, що до Ради працював в Інтерпайпі Віктора Пінчука, подав правку про те, що електрометалургійні підприємства не мають платити "зелений" тариф в тарифі Укренерго.

Якщо я правильно зрозумів, під визначення "зеленої металургії" підпадають "Інтерпайп Сталь" Віктора Пінчука, "Дніпроспецсталь" (ДСС) росіян Олександра Бабакова, Євгенія Гінера і Михайла Воєводіна з VS Energy, Електросталь Ігоря Андрєєва та Азовелектросталь Олександра Савчука.

Я розумію, позицію таких заводів: ми виробляємо і експортуємо продукцію, а сплата "зеленого" тарифу збільшить нашу собівартість. Плюс, Пінчук побудував свій завод, на відміну від Коломойського або Ахметова. Дійсно, у багатьох країнах промисловість платить менше, ніж населення. Але населення має бачити і розуміти, скільки і за що воно платить.

Що зробили слуги? Вони переклали виплату 20% "зеленого" тарифу на всіх платників податків.

При тому, частна підприємств звільнені від сплати "зеленого" тарифу. Герус виніс цю правку на голосування окремо. І за неї проголосували орієнтовані на Ахметова "Батьківщина" і позафракційні. Тобто, була домовленість.

Тепер всі ми будемо платити Ахметову не тільки через тариф напряму. Тим більше, рано чи пізно тариф для населення виросте з таким "зеленим" тарифом. Тепер всі ми будемо платити Ахметову ще й у кожному чеку через податок. І частково – компенсувати витрати великих споживачів електроенергії.

Порушено найголовніший принцип нормального ринку – за все платить споживач.

Тепер маємо ситуацію, при якій Ахметов продовжує отримувати надприбутки із вугільно-зеленої схеми. Пінчук та інші отримують знижку на електроенергію.

А заплатять за все українці. І не тільки споживачі. А лицемірство в тому, що більшість з них не будуть цього розуміти", - написав Головньов.