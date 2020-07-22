підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • Другий етап медреформи ускладнює ситуацію в галузі замість її поліпшення, - Льовочкін
22 липня 2020, середа, 10:59 9
Політика 2020-07-22T12:15:02+03:00
Українські Новини
Другий етап медреформи ускладнює ситуацію в галузі замість її поліпшення, - Льовочкін

Другий етап медреформи ускладнює ситуацію в галузі замість її поліпшення, - Льовочкін

Ірина Дорофейчук
Медицина, Медреформа, Лікарі, Політика, Льовочкін
Сергій Льовочкін. Фото: ВП-ЗЖ
Сергій Льовочкін. Фото: ВП-ЗЖ

Чотири місяці зі старту другого етапу медичної реформи довели її непродуманість і неготовність. Однак, за словами народного депутата від Опозиційної платформи - За життя Сергія Льовочкіна, влада не зробила жодного кроку, щоб ситуацію виправити, інформує портал zagittya.com.ua.

"За останні місяці зарплати у більшості медпрацівників не виросли, а впали. Середня зарплата в галузі впала на 2% з 7 693 гривень за підсумками 1 кварталу до 7559 гривень за перші п'ять місяців цього року. Через відсутність коштів у медустанов з лікарів і медсестер знімають надбавки, доплати та премії. Навіть кошти, виділені для оплати за роботу з хворими Covid-19, видаються із запізненням і урізаються. До такої ситуації призвели занижені тарифи на медпослуги, про що фахівці попереджали ще півроку тому. Проте, реформа була введена в дію, і лікарні працюють за цими заниженими тарифами. Виправили тільки найбільш абсурдні моменти, на зразок того, коли на харчування інфекційного хворого було заплановано 3 грн на добу", - повідомив політик.

За його словами, в особливо кризової ситуації опинилися спеціалізовані медустанови - зокрема, туберкульозні та психіатричні диспансери. Відомо про факти закриття туберкульозних стаціонарів у Львівській, Волинській, Тернопільській, Запорізькій і низці інших областей. Психіатри вже не сподіваються на допомогу держави та просять допомоги у міжнародних організацій.

"Охорона здоров'я недофінансована навіть на папері, але й ці кошти в реальності не виділяються. Витрати на медицину за загальним фондом бюджету недофінансовані на третину, і з кожним місяцем заборгованість збільшується. Створюється враження, що, незважаючи на пандемію, свідомо взятий курс на те, щоб медпрацівники звільнялися та їхали за кордон", - вважає народний депутат.

При цьому, зазначив він, наші лікарі затребувані навіть в сусідніх державах - наприклад, у Чехії, де зарплата кваліфікованого медичного працівника становить 1,2 тис євро.

"Державі потрібно негайно зупинити руйнування охорони здоров'я, поки воно ще існує як система", - резюмував Сергій Льовочкін.

Більше новин про: Медицина Медреформа Лікарі Політика Льовочкін

Понад 8,7 тис пацієнтів з COVID-19 одужали за мину...
Замість відновлення гігантських зарплат в держкомп...
В Україні створили "Ініціативи 16 червня", щоб оці...
За підсумками першого кварталу медицина в держбюдж...
Зеленський розповів, як умовив Кривоша відпустити заручників
Захворюваність на коронавірус знову зростає, а смертність почала падати
Новини
Ryanair може закрити 3 бази у Німеччині через незгоду пілотів з скороченням зарплат 11:32
У Харкові затримали можливого спільника Максима Кривоша. Фото: Нацполіція
У ймовірного спільника луцького терориста вилучили зброю та боєприпаси 11:14
У Києві за добу захворюваність на коронавірус зросла майже вдвічі 11:05
Вільна від коронавірусу Чорногорія заявила про нові спалахи епідемії 11:03
Другий етап медреформи ускладнює ситуацію в галузі замість її поліпшення, - Льовочкін 10:59
більше новин
Адвокати суддів Окружного адмінсуду Києва заявили про незаконний тиск на суд перед місцевими виборами 16:22
Прес-служба "Укрлендфармінгу" заявила про політичний тиск НАБУ на антикорупційний суд 13:24
Україна повинна розраховувати на власні сили у боротьбі з пандемією коронавірусу, - Маркосян 13:13
Підозрювана у "справі Шеремета" Дугарь не має незаперечного алібі, – МВС 16:01
Дорожнє будівництво в Харкові. Фото: DCH
Турецький партнер групи DCH Ярославського по дорожньому будівництву почав роботи в Харкові 13:23 Фото
більше новин
Під Сумами стався викид небезпечної речовини. Людям не рекомендують виходити на вулицю 12:25
Для українських туристів за тиждень відкрили ще 13 країн, – МЗС 10:39
У Львівській області через коронавірус померла 28-річна породілля 18:51
За добу смертність від коронавірусу зросла удвічі, а захворюваність — на 3% 09:30
ДТП на трасі Київ-Одеса. Фото: Нацполиция України
Водія, який збив на смерть дитину на трасі Київ-Одеса, відправили в СІЗО, - ЗМІ 11:25 Фото
більше новин
Вночі у центрі Києва горів житловий комплекс
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok