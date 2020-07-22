Другий етап медреформи ускладнює ситуацію в галузі замість її поліпшення, - Льовочкін

Чотири місяці зі старту другого етапу медичної реформи довели її непродуманість і неготовність. Однак, за словами народного депутата від Опозиційної платформи - За життя Сергія Льовочкіна, влада не зробила жодного кроку, щоб ситуацію виправити, інформує портал zagittya.com.ua.

"За останні місяці зарплати у більшості медпрацівників не виросли, а впали. Середня зарплата в галузі впала на 2% з 7 693 гривень за підсумками 1 кварталу до 7559 гривень за перші п'ять місяців цього року. Через відсутність коштів у медустанов з лікарів і медсестер знімають надбавки, доплати та премії. Навіть кошти, виділені для оплати за роботу з хворими Covid-19, видаються із запізненням і урізаються. До такої ситуації призвели занижені тарифи на медпослуги, про що фахівці попереджали ще півроку тому. Проте, реформа була введена в дію, і лікарні працюють за цими заниженими тарифами. Виправили тільки найбільш абсурдні моменти, на зразок того, коли на харчування інфекційного хворого було заплановано 3 грн на добу", - повідомив політик.

За його словами, в особливо кризової ситуації опинилися спеціалізовані медустанови - зокрема, туберкульозні та психіатричні диспансери. Відомо про факти закриття туберкульозних стаціонарів у Львівській, Волинській, Тернопільській, Запорізькій і низці інших областей. Психіатри вже не сподіваються на допомогу держави та просять допомоги у міжнародних організацій.

"Охорона здоров'я недофінансована навіть на папері, але й ці кошти в реальності не виділяються. Витрати на медицину за загальним фондом бюджету недофінансовані на третину, і з кожним місяцем заборгованість збільшується. Створюється враження, що, незважаючи на пандемію, свідомо взятий курс на те, щоб медпрацівники звільнялися та їхали за кордон", - вважає народний депутат.

При цьому, зазначив він, наші лікарі затребувані навіть в сусідніх державах - наприклад, у Чехії, де зарплата кваліфікованого медичного працівника становить 1,2 тис євро.

"Державі потрібно негайно зупинити руйнування охорони здоров'я, поки воно ще існує як система", - резюмував Сергій Льовочкін.