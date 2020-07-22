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  • НКРЕКУ використовує методологію уряду Азарова при впровадженні RAB-тарифу, - експерти
22 липня 2020, середа, 10:11 369
Економіка 2020-07-22T12:00:02+03:00
Українські Новини
НКРЕКУ використовує методологію уряду Азарова при впровадженні RAB-тарифу, - експерти

НКРЕКУ використовує методологію уряду Азарова при впровадженні RAB-тарифу, - експерти

Тетяна Зотова
Азаров, НКРЕКП, Енергетика, Економіка, Прокіп
Енергетика Фото: Facebook
Енергетика Фото: Facebook

Пропонований НКРЕКП принцип RAB-тарифоутворення суттєво відрізняється від успішної європейської практики та не дозволить пропорційно оновлювати старі електромережі та будувати нові. Такий підхід пропонував уряд Азарова в 2013 році, але він не виправдав себе та не показав ефективності. Про це йдеться в дослідженні Аріеля Коена та Владислава Іноземцева "Securing Capital Investment in Ukraine’s Grid: The Road to the Future".

Експерти стверджують, що проект методології впровадження стимулюючого тарифу (RAB-тарифу), що запропонувала НКРЕКП, має спільні риси з проваленою в 2013 році реформою тарифоутворення для операторів системи розподілу уряду Прем’єр-міністра Миколи Азарова.

Зокрема, мова йде про схожість в підході до розділення баз активів операторів розподілу електроенергії на "старі" та "нові" та нарахування різних ставок на ці бази. За матеріалами дослідження, при моделі RAB-тарифу, що пропонує НКРЕКП зараз - нові інвестиції будуть винагороджуватися фіксованою ставкою доходності 15% щорічно, тоді як на "старі" активи пропонують нараховувати лише 1% доходності.

"Такий підхід повертає нас до плану 2013 року, коли ставки доходності були встановлені на рівні 14,79% і 0-2% відсотків на рік. Пропонований принцип суттєво відрізняється від європейської практики та має щонайменше два недоліки", - зазначається в дослідженні.

На думку експертів, така модель RAB-тарифу мотивуватиме власників мережі будувати нові лінії,  що може допомогти зменшити втрати електроенергії та оптимізувати споживання електроенергії. Але це не вирішує головну проблему національної електромережі - старіння радянської інфраструктури.

"Якщо застаріла інфраструктура починає виходити з ладу, нові об'єкти не вирішать проблему", - переконані дослідники.

Нагадаємо, раніше Адріан Прокіп, старший науковий співробітники Інституту Кеннана (США,) експерт з енергетики Українського інституту майбутнього, заявив, що реформа тарифоутворення від державного регулятора є симуляцією, а не стимуляцією інвестицій в електромережі.

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