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22 липня 2020, середа, 09:54 377
Транспорт 2020-07-22T10:02:38+03:00
Українські Новини
Працівники громадського транспорту Києва просять міськраду компенсувати збитки від карантину

Працівники громадського транспорту Києва просять міськраду компенсувати збитки від карантину

Елена Новикова
Метрополітен. Фото: Facebook/КП
Метрополітен. Фото: Facebook/КП "Київський метрополітен"

Працівники "Київського метрополітену" та "Київпастрансу" звернулися до Київської міської ради із закликом підтримати проект рішення про забезпечення компенсації втрат перевізників під час пандемії. Про це повідомляють офіційні сторінки комунальних підприємств у Фейсбук, опублікувавши звернення від Об’єднаної профспілкової організації КП "Київський метрополітен" та Первинної профспілкової організації КП "Київпастранс".

Транспортники закликали депутатів Київської міськради виділити кошти, що будуть спрямовані на виплату зарплат та на інші необхідні видатки.

"Відповідно до прийнятих міською владою рішень КП "Київпастранс" з 23 березня 2020 року забезпечувало перевезення окремими спеціальними рейсами автобусів, тролейбусів та трамваїв виключно працівників підприємств, установ та організацій, які забезпечували життєдіяльність міста Києва", – йдеться у заяві працівників "Київпастрансу".

Окрім того, зазначають автори звернення, КП "Київпастранс" забезпечило безоплатне централізоване перевезення медичних працівників опорних міських медичних закладів, визначених для лікування хворих з COVID-19, та регулярні перевезення працівників підприємств критичної інфраструктури.

Разом з тим, працівники Київського метрополітену наголосили, що через неможливість працювати у звичайному режимі з 17 березня до 25 травня 2020 року втрати доходів КП "Київський метрополітен" склали близько 621 млн. грн. У КП "Київпастранс" також зазначають, що і нині у підприємстві не можуть вийти на рівень доходів до пандемії.

Заява працівників Київського метрополітену. Фото: Facebook/КП Заява працівників Київського метрополітену. Фото: Facebook/КП "Київський метрополітен"

Заява працівників Київського метрополітену. Фото: Facebook/КП "Київський метрополітен"

Загалом, як зазначається у зверненнях, через обмеження роботи під час карантину комунальні підприємства втратили доходи, що призвело до погіршення фінансово-економічного стану підприємств.

"Ми допомогли місту вистояти під час карантину, тепер місто може допомогти вистояти нам!", – йдеться у зверненні працівників "Київпастрансу".

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